Garip’in izinde bir ‘Düşkün’

Burçak SEL

Orta Anadolu Abdal kültürünün son yıllardaki önemli temsilcilerinden biri olarak anılan Ömer Günday, hem söz hem müziği kendisine ait türkülerle sahneye çıkıyor. Bozlak geleneğini “ben oraya aitim” diyerek tanımlayan Günday, bu kültüre dair hem kişisel yolculuğunu hem de toplumsal gözlemlerini paylaştı.

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü’nden mezun olan Günday, alaylı geleneğini akademik eğitimle birleştirdiğini söylüyor. Türkülerinde kullandığı mahlası ise 'Düşkün'.

Sanatçının müzikle yolculuğu çocukluk yıllarında başlamış. O süreci şöyle anlatıyor: “Türkülerle tanışmam içine doğduğum ortamdan başladı. Çocukluğum gelmiş geçmiş en büyük bozlak üstatları olan Muharrem Ertaş başta olmak üzere Çekiç Ali, Hacı Taşan, Seyit Çevik, Ekrem Çelebi gibi isimlerin kayıtlarını dinlemekle geçti. Her ne kadar Abdal bir aileden gelmesem de, büyüklerimin bu kültüre ilgisi ufkumu açtı. Neşet Ertaş kasetleri dinleyen babam, eve her gelişinde bana yeni bir türkü söylüyor ve o türküyü öğrenmemi sağlıyordu. Konservatuvara gitmeden önce zaten bozlak çalıp söylüyordum. Eğitim, bu denizi daha iyi keşfetmeme vesile oldu.”

TÜRKÜ YAZMAK İÇSEL KEŞİF

Günday’a göre, türkü yazmak belirli bir teknikten çok içsel bir keşif: “Bir eseri dinlerken ve icra ederken yazanın kimliğine bürünmeye çalışıyorum. Bu dinleme ve icra etme gayreti zamanla kendimi dinlemeye kapı araladı. Bazen de usta malı bir türkünün son sözleri bitmiyor, kendimce devam ettiriyorum o sözleri… Nitekim aynı melodiyle birden çok ozanın farklı sözlerle yazdığı türküler var. Bunlara varyant türküler deniyor. Eserlerimi teknik hesapla değil, içimden geldiği gibi üretiyorum.”

Günday özgünlükle geleneğe bağlı kalmanın ince çizgisini nasıl koruduğunu ise şu sözlerle anlatıyor: “Aynı derde yanmakla ilgili bir durum. Aynı şeyi farklı söylemek aslında. Benim derdim kendimi ifade edebilmek. En çok da kendimi kendime anlatabilmek. Bu hesapsız ve özgür yolculuk, eserlerime de böyle yansımış olsa gerek. Asırlardır uğruna yanılan aşkı, kendimce dile getirmeye çalışıyorum.”

Sanatçıya göre bozlak yalnızca bireysel bir gönül derdi değil, aynı zamanda toplumsal eşitsizliklerin de sesi: “Aşkı oluşturan toplumsal bağlamı ve bu bağlama özgü eşitsizlikleri göz ardı edemeyiz. Neşet Ertaş’ın ait olduğu kültürün insanlarını, benim dedemin köyünde bir zamanlar hakir görüyorlardı. Üstadın ‘Yârin aşkı ile arttı hep derdim…’ diye devam eden şiirinde de asıl mesele, onların hor görülmeleri. ‘Davulcuyla zurnacıya kız verilmez’ inancından dolayı dışlanmalarıdır. Belki de Neşet Ertaş’ın derdi de kendisini ve aşiretini hor gördürmemekti. Ertaş’ın kıymeti toplum tarafından anlaşılmış olsa da, babası Muharrem Ertaş’ın değeri zamanında ne yazık ki anlaşılamamıştır.”

Bozlak kültürü neden yaygınlaşmadı sorusuna Günday şöyle yanıt veriyor: “Köyden kente göçün getirdiği zorlukları buna neden olarak gösterebiliriz. Şehirlere yerleşen Abdallar, sanatlarını icra edememeye başladılar. Ancak bu kültürün hem akademik hem de saha olarak araştırmalara konu olmaması ve korumaya alınmaması da bir sebep. Bu gelenekten gelen sanatçıları sahiplenmek, ilerlemeleri için kamusal araçlarla teşvik etmek ve yeri geldiğinde onurlandırmak gerekiyor. İstanbul Üniversitesi’nin Neşet Ertaş’a fahri doktora unvanı vermesi bu bakımdan çok kıymetli bir örnek.”

∗∗∗

ABDALLARA KİMLİK KAZANDIRILMALI

Bugünün dijital çağında daha fazla insana ulaşma imkânı olsa da Ömer Günday, bunun yeterli olmadığını düşünüyor: “Bu kültürün tanıtımının ilkokul sıralarında başlaması gerekir. Abdal çocuklar büyüklerinin parasızlığı kadar itibarsızlıklarına da tanıklık ediyorlar. Oysa bu çocuklar, alaylı da olsa büyüklerinin konservatuvar kürsülerinde ders verdiğini daha çok görebilseler, durum bambaşka olurdu. Eli enstrüman tutan Abdallara evvela bir kimlik kazandırılması gerekiyor. Esasta ise böylesine köklü bir kültürün devamı için toplumsal kesimlerin barış, anlayış, saygı ve kardeşlik içinde olması, bunun eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılması şart.”