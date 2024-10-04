Garipoğlu’nun mezarı açıldı

Haber Merkezi

İstanbul Bahçeşehir'de 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Cesetten alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu ardından tutuklanmış ve 10 Ekim 2014’te kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları ‘Fethi Kabir İşlemi’ talep etmiş, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edilmişti.

Garipoğlu’nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Garipoğlu’nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak ATK’na götürüldü. Garipoğlu’ndan alınan DNA örnekleri ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ‘‘Cem Garipoğlu'nun cenazesi yerine başka bir cenaze çıkması durumunda ne olur’’ sorusuna ‘‘Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olur’’ dedi. Epözdemir, şöyle devam etti:

‘‘1 hafta içinde kuvvetle muhtemel rapor tanzim edilecektir. İnşallah geldiğimiz noktada 15 yılın sonunda maddi gerçek ortaya çıkar. Adalet tecelli eder.’’ Bir gazetecinin ‘‘Neden kefen yok?’’ sorusuna da yanıt veren Epözdemir, ‘‘Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma itimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. 2014’te defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok’’ yanıtını verdi.