"Garlar halkındır, paydaşlara vermeyiz"

Bahar GÖNÜL

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesine karşı yürüyüş eylemi yapıldı. Toplum, Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması’nın çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşan eylemciler Haydarpaşa Garı’na yürüdü.

Polisin yürüyüşü kaldırımdan devam ettirmeye çalışmasına karşın kitle pankart ve afişlerle birlikte caddeden yürüdü. Yürüyüşte, “Demiryolu halkındır satılamaz”, “Ulaşım hakkı engellenemez”, “AKP halka hesap verecek”, “Haydarpaşa gardır kayyuma hayır”, Kültürel miras satılamaz” sloganları atıldı.

Kültür endüstrisine karşı yapılan eyleme, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ da katılırken, SOL Parti, DEM Parti, CHP, TKP ve EMEP destek verdi.



Haydarpaşa Garı önünde yapılan basın açıklamasını Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Tonguç Özkan okudu. Özkan, deprem kenti olan İstanbul’un önemli ulaşım yapılarından olan Haydarpaşa limanı, Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı’nın ulusal ve uluslararası gayrimenkul ile turizm sermayelerine sunulduğunu söyledi.

Bakanlıklar arası imzalanan protokolün iptali için dava açıldığını belirten Özkan, “Haydarpaşa Garı’nın gar işleviyle milyonlarca bedel ödenerek yapılan restorasyonu ve arkeolojik çalışmaları sona erip trenleriyle ve toplumla buluşması beklenirken iktidar bu kez karşımıza kültür endüstrisi sermayesi adına 'kültür vadisi' denilen bir proje çıkardı. TCDD’nin kendi Müdürlüklerinin dahi İstanbul’un merkezi gar binası olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına olan ihtiyacı ısrarla belirtilmesine rağmen TCDD yönetimi tarafından Ağustos 2024’te yapılan bir protokolle Haydarpaşa ve Sirkeci Garları 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Hukuksuz ve kamu yararına aykırı bulunan bu protokole karşı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için idari yargıda dava açılmıştır” ifadelerini kullandı.

"HAYDARAPAŞA KAPALI KAPILAR ARDINDA"

Halkın garlar için hazırlanan projeden haberdar olmadığını ve kamu yararı gözetilmediğini vurgulayan Özkan, “Gerek protokol eki belgede demiryollarına bırakılan alanın yetersizliği ve ardından yine gizli kapaklı hazırlanan ve son günlerde Kültür ve Turizm Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanan bu yeni dönüşüm projesi taslağı, diğer projelerde olduğu gibi Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarını, kamu yararı ve toplumun ulaşım hakkının gözetilmesi kaygılarından uzak bir şekilde, özel bir zümreye hizmet edecek bir kültür endüstrisi alanına dönüştürme çabasından başka bir şey değildir. Her türlü yöntem kullanılarak toplum nezdinde meşrulaştırılmaya çalışılan bu projeler incelendiğinde arkeo-park, müze, bienal, millet bahçesi ve performans sanatları merkezi gibi işlevlerle garın ana ulaşım merkezi olarak kullanımının geri plana atılacağı açık olarak anlaşılmaktadır” dedi.

Haydarpaşa ve Sirkeci garların yaşayan endüstriyel miras olduğunu ve sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini belirten Özkan, “Evrensel koruma ilkeleri, İstanbul’un deprem gerçeği ve ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak, garlarımızın “Gar” olarak kullanılmaya devam edilmesi ve trenlerimizle birlikte topluma bir an önce iade edilmesi yaşamsal bir zorunluluktur” şeklinde konuştu.

Haydarpaşa Dayanışması olarak garların topluma iade edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Özgür, “Kültür-sanatın araçsallaştırılması ile demiryolcuların, emekçilerin, işçilerin ve garlardaki küçük esnafın Haydarpaşa ve Sirkeci’de yerinden edilmesine, koparılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Özgür, yaşam hakkını savunan herkesi garlara sahip çıkmaya çağırarak, “Yıkıma karşı yaşamı savunan herkesi, tüm kent hakkı savunucularını, demiryolcuları, mimarları, kadınları, emekçileri, öğrencileri, akademisyenleri, sanatçıları ve aktivistleri Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının demiryolu işlevine sahip çıkmaya çağırıyoruz” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

KADIKÖYLÜLERİN HABERİ YOK

Eylemde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ise, sermaye paydaşlarının Haydarpaşa’yla ilgili planlardan haberdar olurken Kadıköylülerin bihaber olduğunu olduğunu söyleyerek, “Haydarpaşa gar kalsın, bizim derdimiz bu. Bakana sesleniyorum ben buranın belediye başkanıyım ama şu anda burasıyla ilgili ne pazarlık var ben bilmiyorum. Bir ilçeyi böyle yönetemeyiz. Burada bir milletin hafızası var. İlgili paydaşları çağırın, bizleri çağırın oturup konuşalım. Bize burayı ne yapmak istiyorsunuz söyleyin, bilelim. Haydarpaşa’nın geleceğini bütün Kadıköy’le ilgili paydaşlarla beraber oluştururalım. Haydarpaşa kapalı kapılar ardında planlanıp fonksiyon atanabilecek bir yer değildir. Haydarpaşa gardır, gar kalacak” diye konuştu.