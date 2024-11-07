Garları sermayeye peşkeş çektirmeyiz

Haber Merkezi

Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa ve Sirkeci gar ve alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek olan "Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi"ne karşı açıklama yaptı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Haydarpaşa Dayanışması'ndan Turgay Kartal, KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral ve çok sayıda kurum destek verdi.

Burada konuşan Mücella Yapıcı, projeye tepki gösterdi. Yapıcı, "Gizli kapaklı hazırlanan ve son günlerde Kültür ve Turizm Bakanı tarafından açıklanan bu yeni dönüşüm projesi taslağı, diğerlerinde olduğu gibi Sirkeci ve Haydarpaşa garlarını, kamu yararı ve toplumun ulaşım hakkının gözetilmesi kaygılarından uzaktır. Özel bir zümreye hizmet edecek bir kültür endüstrisi alanına dönüştürme çabasından başka bir şey değildir" dedi.

Sirkeci Garı

SERMAYEYE YEDİRMEYİZ

Yapıcı, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ‘yaşayan endüstri mirası’ olarak kabul edildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Her türlü yöntem kullanılarak toplum nezdinde meşrulaştırılmaya çalışılan bu projeler incelendiğinde arkeo-park, müze, bienal ve performans sanatları merkezi gibi işlevlerle garın ana ulaşım merkezi olarak kullanımının geri plana atılacağı açık olarak anlaşılmaktadır. Asli görevi kültür varlıklarımızı korumak olan ve Haydarpaşa garının tüm işlevleri ile korunmasına dair kendi bünyesindeki Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarını dahi dava konusu etmiş Kültür ve Turizm Bakanlığına tekrar ve önemle hatırlatıyoruz. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları dünyada iki kıtayı demir yolları ile birleştiren ve bir başka örneği bulunmayan, gerek uluslararası, gerekse ulusal koruma otoriteleri tarafından dünyanın 'yaşayan endüstri mirası' olarak kabul edilmiştir. Bu 'yaşayan' endüstriyel mirasının sermayeye peşkeş çekilerek öldürülmesine asla geçit vermeyeceğiz.”

"Garlarımızın 'Gar' olarak kullanılmaya devam edilmesi ve trenlerimizle birlikte topluma bir an önce iade edilmesi yaşamsal bir zorunluluktur" diyen Yapıcı, “Toplumsal ihtiyaçları ve evrensel ilkeleri görmezden gelen tüm projeler gibi, meşruluktan uzak bu projeleri de reddediyoruz! Yirmi yıldır sürdürdüğümüz haklı mücadelemiz, Haydarpaşa ve Sirkeci garları tam kapasite ile topluma iade edilene kadar sürecektir. Haydarpaşa Garı tren seferleri ve tüm işlevleriyle halkın kullanımına sunulana kadar nöbetlerimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi. Yapıcı, 6 Kasım Cumartesi günü 12.30’da Kadıköy iskele Meydanı’ndan Haydarpaşa Garı’na yürüyüş düzenleyeceklerini ardından garda açıklama yapacaklarını söyleyerek yurttaşlara katılım çağrısı yaptı.