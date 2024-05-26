Garry Rodrigues'den Emre Belözoğlu'na tepki: Elindeki gücü zorbalıkla kullanan biriyle çalışıyorum

Ankaragücü'nde forma giyen Garry Rodrigues sosyal medya hesabından teknik direktör Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu Belözoğlu hakkında, "Uzun zamandır benimle derdi olan, elindeki gücü zorbalıkla kullanan biriyle çalışıyorum. Onun kinine anlam veremiyorum. Beni sakat futbolcular olmasına rağmen kadroya almaması bardağı taşırdı" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü’nde forma giyen Garry Rodrigues, ligin son hafta mücadelesinde Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmemesinin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi.

Maç öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Rodrigues, Belözoğlu için "Uzun zamandır benimle derdi olan, elindeki gücü zorbalıkla kullanan biriyle çalışıyorum” ifadesini kullandı.

Garry Rodrigues'in sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Her hafta sıkı bir şekilde çalışıyor olmama rağmen yine ısrarla oynatılmadım, bir kişinin egosu uğruna. Son ana kadar varımla yoğumla emek vermeme rağmen yine emeğimin karşılığını alamadım. Bugüne kadar sustum, artık susmayacağım. Ligde kalma mücadelesi verdiğimiz bu son derece kritik maçta, sakat olan oyuncuların bile olduğu kadrodan çıkarılmam benim için bardağı taşıran son damla oldu.

"TAKIM ARKADAŞLARIM BİLE ŞAŞIRDI"

Oyuncu listesini gördüğümüzde takım arkadaşlarım bile oldukça şaşırdı. Ben bu maç için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırken; takımına destek olmam gereken bu önemli günde, maçı evden izlemek zorunda kalmak çok ağrıma gidiyor.

Mevcut durum veya şu an bulunduğum kulüp ile bir alakası olmayan, geçmişten gelen bu anlamsız tavır beni oldukça yıpratıyor. Sebepsiz yere profesyonelliğe aykırı hiçbir davranışım olmamasına rağmen defalarca bu haksızlığı yaşadım.

Uzun zamandır benimle şahsi bir derdi olan, elindeki gücü zorbalık için kullanan biriyle bugüne kadar beraber çalıştım, defalarca onunla iletişim kurmayı denedim ama hiçbir fayda etmedi. Kinine anlam veremiyorum. Ben ailemle beraber bu şehirde oldukça mutlu olmama rağmen karşımda beni bitirmeye çalışan bir insanla mücadele etmek beni fazlasıyla üzüyor.

Kulübüme, takımıma, taraftarıma uzak kalmak; bir insanın egosu yüzünden buna zorlanmak çok zor. Bu takım ligde kalmalı, sonuna kadar takım arkadaşlarımı destekliyorum. Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Yaşadıklarımı sizlerle paylaştım, bu saatten sonra takdir sizlerin..."

KÜME DÜŞME MÜCADELESİ VERİYOR

Bu sezon küme düşme hattında son haftaya giren Ankaragücü takımı, geride kalan 37 maçta 40 puan toplayabildi. Son haftaya 16. sırada giren, sarı lacivertliler, küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.

BU SEZON 22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Süper Lig’in tecrübeli isimleri arasında yer alan Garry Rodrigues bu sezon Ankaragücü ile tüm kulvarlarda 22 maçta forma şansı bularak 3 gol 5 asistlik bir performans gösterdi.

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe’de de forma giyen Rodrigues, sarı kırmızılarla 2 Süper Lig şampiyonluğu bir kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Rodrigues, Galatasaray kariyerinde 78 maçta 16 gol 16 asist, Fenerbahçe kariyerinde ise 29 maçta 4 gol 6 asiste katkı sağlamıştı.