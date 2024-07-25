Gasba teşebbüsten tutuklandı

Samsun’da daha önce aşçı olarak çalıştığı otelde giden ve alacağı olduğunu ileri sürerek para isteyen genç, ’gasba teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde aşçı olarak çalışan B.S.(23) iş kazası sonucu elinden yanarak yaralandı ve tedavi süresince işte çalışamadı.

Daha sonra işten çıkartıldığını ileri süren B.S., patronun mağduriyetini gidereceğini söylemesine rağmen gidermediğini iddia ederek para istemek için otele gitti. Para isteyen B.S. ile otelde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yanında getirdiği havalı tabancayı doğrultan B.S. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.