GASKİ sayaçlarını okuyacak: Tek geçerli teklifi Albayrak vermiş!

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin su sayacı okuma ihalesini yine iktidar yakınlığıyla bilinen Albayrak ailesinin şirketi aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, 10 Ocak 2025 tarihinde su sayaçlarının okunması için bir ihale düzenledi. Beş şirketin katılıp teklif verdiği ihalede sadece Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin teklifi geçerli sayıldı. İhale, 115 milyon 629 bin TL’ye Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi’ne bırakıldı. 13 Mart’ta imzalanan sözleşmeyle su sayaçlarını 14 Eylül 2026’ya kadar bu şirketin okuyacağı belirtildi.

HER TAŞIN ALTINDALAR

Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin bağlı olduğu Albayrak Holding, 21 ayrı alanda faaliyet gösteriyor. Yeni Şafak gazetesini de yayımlayan holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor. Holdinge bağlı şirketlerin son yıllarda kamudan aldığı yüzlerce ihalenin toplam bedeli milyarlarca lirayı bulan Albayrak Holding, özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikaları ile kâğıt fabrikası gibi birçok fabrikayı da satın aldı.

Sık sık aldığı ihalelerle ve yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen Albayrak Holding’in yöneticisi Mustafa Albayrak ve 20 yöneticisi 2011 yılında "Temiz Şehir Operasyonu" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis Albayraklar Grubu’nun şirketlerine de operasyon düzenlemişti.

‘İHALE İPTAL EDİLMELİYDİ’

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Gaziantep’in bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini” belirterek, şunları söyledi:

"Beş şirketten dördü eleniyorsa etik olan bu ihalenin iptal edilmesi ve yeniden ihale edilmesidir. Gaziantep’in AKP’li belediyeleri ihaleleri öyle bir noktaya getirdi ki hangi ihaleyi hangi firmanın alacağını tahmin etmek çok zor olmuyor. Birçok ihalede har vurup harman savurdukları için tefecilerin eline düşmüş gibi faiz ödüyorlar. Bunları her yıl Sayıştay raporlarında görünce şehrimiz ve hemşerilerimiz adına büyük üzüntü duyuyoruz.”