Gaslighting ne demek? Bir kişinin gaslighting yaptığı nasıl anlaşılır?

Gaslighting, bir kişiyi kendi gerçeklik algısından, hafızasından veya akıl sağlığından şüphe ettirerek manipüle etme taktiğidir. Psikolojik şiddet türlerinden biri olan gaslighting, genellikle ilişkilerde, iş hayatında veya toplumsal düzeyde karşımıza çıkar.

Bu manipülasyon yöntemi, mağdurun kendine güvenini sarsmak, gerçeği sorgulatmak ve kontrolü ele geçirmek amacıyla kullanılır. Peki, gaslighting nasıl anlaşılır ve bu tür manipülasyona maruz kalan biri ne yapmalıdır? İşte detaylar…

GASLİGHTİNG NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gaslighting terimi, 1938 yılında Patrick Hamilton’un yazdığı "Gas Light" adlı tiyatro oyunundan gelir. Oyunda, bir adam eşini kandırarak gerçeklik algısını manipüle eder. Evdeki gaz lambalarının ışığını bilinçli olarak kısar, ancak kadına ışık seviyesinin değişmediğini söyleyerek onun akıl sağlığını sorgulamasına neden olur.

Bu hikâye, psikolojik manipülasyonun zihinsel ve duygusal yıkıma neden olabileceğini gösteren güçlü bir metafor haline gelmiştir.

GASLİGHTİNG ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Gaslighting, hayatın birçok alanında karşımıza çıkabilir. İşte yaygın örnekler:

ROMANTİK İLİŞKİLERDE GASLİGHTİNG

Eşler veya partnerler arasındaki gaslighting, sıklıkla duygusal manipülasyon olarak kendini gösterir. Örneğin:

"Bunu hiç söylemedim, tamamen uyduruyorsun."

"Sen aşırı duyarlısın, her şeyi büyütüyorsun."

"Senin sorunun ne biliyor musun? Çok unutkansın."

Bu tür ifadelerle mağdurun hafızası sorgulanır ve zamanla kişinin kendine güveni azalır.

İŞ YERİNDE GASLİGHTİNG

Patronlar veya çalışma arkadaşları tarafından yapılan gaslighting, mağdurun mesleki yeterliliğini ve gerçeklik algısını sorgulamasına neden olabilir. Örneğin:

"Bu projeyi yanlış hatırlıyorsun, senin fikrin değildi."

"Kimse senin gibi düşünmüyor, sen paranoyak mısın?"

"Bu kadar hata yaptığını görmek üzücü, ama belki de bu iş sana uygun değil."

Bu tür ifadeler çalışanın özgüvenini sarsar ve iş yerinde huzursuzluk yaratır.

AİLE VE ARKADAŞ İLİŞKİLERİNDE GASLİGHTİNG

Aile üyeleri veya arkadaşlar da farkında olmadan gaslighting yapabilir. Örneğin:

"Çocukken hiç böyle bir şey olmadı, yanlış hatırlıyorsun."

"Ben senin iyiliğin için söylüyorum, sen yanlış anlıyorsun."

"Her zaman dramatiksin, bu yüzden kimse seni ciddiye almıyor."

Bu tür ifadeler, kişinin gerçekleri sorgulamasına ve duygularının geçersiz sayılmasına neden olabilir.

GASLİGHTİNG'İN ETKİLERİ NELERDİR?

Gaslighting mağdurları zamanla:

Özgüven kaybı yaşar

Gerçeklik algılarından şüphe eder

Sürekli kendilerini suçlamaya başlar

Kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlar geliştirir

Manipülatör kişiye bağımlı hale gelir

Bu etkiler nedeniyle gaslighting zihinsel sağlık açısından oldukça tehlikelidir.

GASLİGHTİNG’E MARUZ KALANLAR NE YAPMALI?

Gaslighting’i fark ettiğinizde şu adımları takip edebilirsiniz:

Kendinize Güvenin: Gerçeklik algınızı sorgulamak yerine duygularınıza ve hatıralarınıza güvenin. Manipülatör kişi sizi farklı hissettirmeye çalışsa da sezgilerinize kulak verin.

Kanıt Toplayın: Eğer sürekli yanlış hatırladığınız söyleniyorsa, olayları yazıya dökerek kayıt altına alın. Mesajlar, e-postalar veya notlar bu süreçte işinize yarayabilir.

Destek Alın: Güvendiğiniz bir arkadaş, aile üyesi veya bir terapistten destek almak durumu daha sağlıklı değerlendirebilmenizi sağlar.

Manipülatör Kişiden Uzaklaşın: Eğer mümkünse, sizi gaslighting ile manipüle eden kişiden uzaklaşın ve sınırlarınızı çizin.

Profesyonel Yardım Alın: Gaslighting uzun vadede psikolojik travmalara neden olabilir. Bu yüzden bir uzmandan destek almak, kendinizi toparlamanıza yardımcı olabilir.

GASLİGHTİNG BİR TÜR PSİKOLOJİK ŞİDDET MİDİR?

Gaslighting, duygusal ve psikolojik şiddet türlerinden biridir. Mağdurun zihinsel sağlığını etkileyerek kendine olan güvenini sarsmayı amaçlar.

GASLİGHTİNG YAPAN KİŞİ BUNU BİLİNÇLİ Mİ YAPAR?

Manipülatör kişiler bilinçli olarak mağduru kontrol altına almak için bu yöntemi kullanır. Ancak bazı kişiler bunu farkında olmadan da yapabilir.

GASLİGHTİNG NARSİST KİŞİLERDE DAHA MI YAYGINDIR?

Evet. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, insanları kontrol etmek ve güç kazanmak için sıkça gaslighting yapabilir.

"GASLİGHTİNG’E UĞRADIĞIMI NASIL ANLARIM?"

Eğer sık sık kendinizi suçlu hissediyor, gerçekleri sorguluyor ve sürekli özür diliyorsanız, gaslighting’e maruz kalıyor olabilirsiniz.

GASLİGHTİNG SADECE ROMANTİK İLİŞKİLERDE Mİ OLUR?

Gaslighting iş hayatında, aile içinde, arkadaşlık ilişkilerinde ve hatta toplumsal düzeyde de görülebilir.

GASLİGHTİNG YAPAN BİRİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Ancak farkına varır ve değişmek isterse. Ancak manipülatörler genellikle davranışlarını savunma eğiliminde oldukları için değişmeleri zordur.

Gaslighting, bireyin gerçeklik algısını manipüle eden tehlikeli bir psikolojik taktik olup, özgüven kaybına ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu manipülasyona karşı bilinçli olmak, destek almak ve sınır koymak en etkili savunmalardır.

Eğer gaslighting’e maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, kendinizi korumak için duygularınızı ve gerçekliğinizi sahiplenin.