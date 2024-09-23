Gaspçı Macron’un yeni hükümeti

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Fransa’da sol ittifakın zaferle ayrıldığı seçimlerden iki ay sonra Başbakan Michel Barnier’nin kurduğu yeni sağ hükümet açıklandı. “Macron ittifakının devamı” olarak eleştirilerin odağına oturan yeni hükümet, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlık görevine getirilen Barnier’nin kurduğu yeni kabine açıklandı. 39 bakanın bulunduğu kabinede seçimde oy kaybeden Macron’un merkez ittifakının yanı sıra Meclis’te sadece 47 milletvekili bulunan Cumhuriyetçiler’den (LR) isimler yer aldı.

SOLDAN TEPKİ

Erken genel seçimlerin galibi sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) başbakan adayı Lucie Castets, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bize uzlaşı hükümeti vaat ediliyordu ancak elimizde katı sağcı bir hükümet var" ifadesini kullandı. Castets, “Fransa’daki demokrasinin aşağılandığını” belirtti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından "Macron iktidarının yeni felaket filminin oyuncuları belli oldu" paylaşımında bulundu. Melenchon, hükümetin meşruiyetine ve geleceğine dair şüphelerini belirterek, yeni İçişleri Bakanı Retailleau’yu eleştirdi ve "Tez zamanda bu (hükümetten) kurtulmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili sayısını iki katına çıkardığı seçimin bir diğer galibi Sosyalist Partiden (PS) eski Cumhurbaşkanı François Hollande da "ağır topların" yer almadığı hükümetin "kırılgan" olduğuna işaret etti. Barnier hükümetinin aşırı sağcıların desteği ile ayakta kalabileceğini söyleyen Hollande, partisinin de içinde bulunduğu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı olarak yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini yineledi.

GELECEĞİ YOK

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden de yeni kabineye tepki geldi. Hiçbir üyesi kabinede yer almazken RN’nin Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu, yeni kabinenin “Fransızların arzı ettiği şeyin çok uzağında” olduğunu belirtti. “Macronculuğun kalbindeyiz” diyen Chenu, “Yeni kabine Macron iktidarının devamı niteliğinde” ifadelerini kullandı. RN lideri Jordan Bardella ise “Fransız halkının iki kez reddettiği bu grubun siyasi hesaplarla tekrar iktidara gelemeyeceğini ve bu hükümetin geleceği olmadığını” söyledi.

SONUÇLARI TANIMADI

Macron’un meclisi feshetmesinin ardından Fransa’da erken genel seçime gidilmişti. Solcu NFP’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı. Hükümet kurulmasına ilişkin görüşmeleri 23 Ağustos’ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddederek, 5 Eylül’de Michel Barnier’yi başbakan olarak atamıştı.