Gastronomi ve Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor
Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF) bu yıl da gastronomi ile sinemayı aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 5-7 Haziran tarihleri arasında Altın Yunus Hotel’de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında film gösterimlerinden söyleşilere, gastronomi odaklı panellerden kısa film yarışmalarına kadar geniş bir program izleyiciyle buluşacak.
Uluslararası Gastronomi Film Festivali; Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, Sine Sınıf, Gastro Sınıf, Tasty Cinema, Gastronomi Filmleri Seçkisi ve gastronomi-kültür eksenli etkinliklerle üç gün boyunca sinema ve gastronomi dünyasını bir araya getirecek.
Festivalin açılışı 5 Haziran Cuma günü Çeşme şehir merkezinde halka açık gerçekleştirilecek “Döngü” belgeseli ve “Issız Adam” gösterimleriyle yapılacak. Gösterimlerin ardından festival; sinema, gastronomi ve kültürel mirası odağına alan söyleşi, panel ve atölyelerle devam edecek.
6 Haziran Cumartesi günü programında uluslararası kısa film yarışması gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve yaratıcı endüstrilere odaklanan paneller öne çıkıyor. “Türkiye’yi nasıl anlatıyoruz? Gastronomi, Sanat ve Küresel Algı Mücadelesi” başlıklı panelde Ebru Erke, Gökmen Sözen, Pınar Kartal Timer ve Derya Binali bir araya gelecek. Gün içerisinde ayrıca “Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız? Sinema, Sofra ve Zihinsel Ekoloji” başlıklı söyleşide Ümit Ünal ile Prof. Dr. Serdar Öztürk izleyiciyle buluşacak.
Festivalin dikkat çeken başlıklarından biri olan “Gastronomi Diplomasisi: Şehirler Kendini Dünyaya Nasıl Anlatır?” panelinde gastronominin kültürel temsil ve kent markalaşmasındaki rolü tartışılacak. Aynı gün düzenlenecek Tasty Cinema oturumları ile gastronomi ve sinema ilişkisi farklı perspektiflerden ele alınacak. Program, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Ödül Töreni ile sona erecek.
7 Haziran Pazar günü festival; film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve kültür-sanat odaklı oturumlarla devam edecek. “Belgesel, Tanıklık ve Zihinsel Ekoloji” başlıklı SineSınıf oturumunda Eylem Kaftan ve Nilgün Emiroğlu konuşmacı olarak yer alacak. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenecek “Kamera Kadrajında Lezzet Keşfi” başlıklı söyleşide ise Güven Kıraç, Erkan Can ve Vedat Atasoy gastronomi ile sinema arasındaki yaratıcı ilişkiyi değerlendirecek.
Festivalin kapanış etkinliklerinden biri olan “Fermente Filmler” söyleşisinde ise Levon Bağış ile Ercan Kesal izleyiciyle buluşacak.
FESTİVAL PROGRAMI
6 HAZİRAN CUMARTESİ
- 11.00 – 12.00
Deniz Kızı 1
Sevgilim Sinema, Sevgilim Mutfak
Zeynep Altıok, Oğuz Makal
- 12.00 – 13.00
Okyanus
“Türkiye’yi nasıl anlatıyoruz? Gastronomi, Sanat ve Küresel Algı Mücadelesi”
Ebru Erke, Gökmen Sözen, Pınar Kartal Timer, Derya Binali
Gerence 2
Uluslararası Kısa Film Yarışması – Kurmaca Kısa Filmler
- 13.00 – 14.00
Gerence 1
Uluslararası Kısa Film Yarışması Yönetmen Söyleşileri – Kurmaca
Gerence 2
Uluslararası Kısa Film Yarışması Gösterim – Belgesel Kısa Filmler
Deniz Kızı 1
Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız?
Sinema, Sofra ve Zihinsel Ekoloji:
Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ümit Ünal, Marlow Murat Karakütük
- 14.00 – 15.00
Okyanus
Kurguda Yemek
Ezgi Özcan, Merin Sever
Deniz Kızı 1
GastroSınıf:
Ege’yi Yeniden Okumak: Yarımada Mutfağının Bugünü
Serkan Anavatan
- 15.00 – 16.00
Okyanus
Gastronomi Diplomasisi: Şehirler Kendini Dünyaya Nasıl Anlatır?
Bekir Kaya, Osman Serdaroğlu, Celal Uysal
Gerence 1
Uluslararası Kısa Film Yarışması Yönetmen Söyleşileri – Belgesel
Deniz Kızı 1
Tasty Cinema 1. Oturum
D&R İmza-Söyleşi
Fadik Sevin Atasoy
- 16.00 – 17.00
Gerence 2
UGFF Seçki Film: Bizim Hikayemiz Kolombiya
- 16.00 – 16.35
Gerence 2
Özgür Kızıl Söyleşi
Moderatör: Yağmur Yağcı
- 16.35 – 17.30
Deniz Kızı 1
Tasty Cinema 2. Oturum
Bahçe İmza Söyleşi
Murat Aygen
16.30
- 17.00 – 18.00
Okyanus
Anadolu Mutfağında Kültürel Mirasın İzleri
Pelin Batu, Simay Bülbül, Ahmet Uhri
Deniz Kızı 1
Tasty Cinema 3. Oturum
- 20.30 – 22.30
Gardenya
Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
7 HAZİRAN PAZAR
- 11.00 – 12.00
Okyanus
Klazomenai Kazanan Filmler
Deniz Kızı 1
Momentum Gösterim Seçkisi
- 12.00 – 13.00
Gerence 1
Mutfakta Kimlik Değişimi: İstanbul’daki İtalyan, Roma’daki Türk ve Sinematografik Gastronomi
Claudio Chinali, Yeşim Kaya
Gerence 2
UGFF Seçki Film: Cake Dynasty
Deniz Kızı 1
Brodie Vissers
- 13.00 – 14.00
Okyanus
SineSınıf:
Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız?
Belgesel, Tanıklık ve Zihinsel Ekoloji:
Prof.Dr. Serdar Öztürk, Eylem Kaftan, Nilgün Emiroğlu
14.00 – 15.00
Gerence 1
“Bilim, Gastronomi ve Ekoloji”
İsmail Ertürk, Zafer Yenal, Zafer Gedik
Gerence 2
Yönetmen Söyleşi: Christian Lolike
Deniz Kızı 1
Nişantaşı Üni: Bir Film Bir Tadım
- 15.00 – 16.00
Okyanus
“Kamera Kadrajında Lezzet Keşfi”
Ebru Köktürk Korali, Güven Kıraç, Vedat Atasoy, Erkan Can
Deniz Kızı 1
Tasty Cinema 1. Oturum
- 16.00 – 17.00
Gerence 2
UGFF Seçki Kısa Film Gösterimi: BOLBOL
Yönetmen Söyleşisi: Khedija Lemkecher
Deniz Kızı 1
Tasty Cinema 2. Oturum
D&R İmza-Söyleşi
Irmak Zileli
- 17.00 – 18.00
Gerence 1
Sofrada Bir Film Okuması: Sinemada Mitoloji ve Semboller
Tavuk Suyuna Çorba Filmi Gösterimi ile
Gülşah Elibank, Gökmen Küçüktaşdemir
Deniz Kızı 1
Tasty Cinema 3. Oturum
- 18.00 – 19.00
Okyanus
“Fermente Filmler”
Levon Bağış, Ercan Kesal