Gastronomi ve Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF) bu yıl da gastronomi ile sinemayı aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 5-7 Haziran tarihleri arasında Altın Yunus Hotel’de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında film gösterimlerinden söyleşilere, gastronomi odaklı panellerden kısa film yarışmalarına kadar geniş bir program izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali; Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, Sine Sınıf, Gastro Sınıf, Tasty Cinema, Gastronomi Filmleri Seçkisi ve gastronomi-kültür eksenli etkinliklerle üç gün boyunca sinema ve gastronomi dünyasını bir araya getirecek.

Festivalin açılışı 5 Haziran Cuma günü Çeşme şehir merkezinde halka açık gerçekleştirilecek “Döngü” belgeseli ve “Issız Adam” gösterimleriyle yapılacak. Gösterimlerin ardından festival; sinema, gastronomi ve kültürel mirası odağına alan söyleşi, panel ve atölyelerle devam edecek.

6 Haziran Cumartesi günü programında uluslararası kısa film yarışması gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve yaratıcı endüstrilere odaklanan paneller öne çıkıyor. “Türkiye’yi nasıl anlatıyoruz? Gastronomi, Sanat ve Küresel Algı Mücadelesi” başlıklı panelde Ebru Erke, Gökmen Sözen, Pınar Kartal Timer ve Derya Binali bir araya gelecek. Gün içerisinde ayrıca “Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız? Sinema, Sofra ve Zihinsel Ekoloji” başlıklı söyleşide Ümit Ünal ile Prof. Dr. Serdar Öztürk izleyiciyle buluşacak.

Festivalin dikkat çeken başlıklarından biri olan “Gastronomi Diplomasisi: Şehirler Kendini Dünyaya Nasıl Anlatır?” panelinde gastronominin kültürel temsil ve kent markalaşmasındaki rolü tartışılacak. Aynı gün düzenlenecek Tasty Cinema oturumları ile gastronomi ve sinema ilişkisi farklı perspektiflerden ele alınacak. Program, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Ödül Töreni ile sona erecek.

7 Haziran Pazar günü festival; film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve kültür-sanat odaklı oturumlarla devam edecek. “Belgesel, Tanıklık ve Zihinsel Ekoloji” başlıklı SineSınıf oturumunda Eylem Kaftan ve Nilgün Emiroğlu konuşmacı olarak yer alacak. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenecek “Kamera Kadrajında Lezzet Keşfi” başlıklı söyleşide ise Güven Kıraç, Erkan Can ve Vedat Atasoy gastronomi ile sinema arasındaki yaratıcı ilişkiyi değerlendirecek.

Festivalin kapanış etkinliklerinden biri olan “Fermente Filmler” söyleşisinde ise Levon Bağış ile Ercan Kesal izleyiciyle buluşacak.

FESTİVAL PROGRAMI

6 HAZİRAN CUMARTESİ

11.00 – 12.00

Deniz Kızı 1

Sevgilim Sinema, Sevgilim Mutfak

Zeynep Altıok, Oğuz Makal



Okyanus

“Türkiye’yi nasıl anlatıyoruz? Gastronomi, Sanat ve Küresel Algı Mücadelesi”

Ebru Erke, Gökmen Sözen, Pınar Kartal Timer, Derya Binali



Gerence 2

Uluslararası Kısa Film Yarışması – Kurmaca Kısa Filmler





Gerence 1

Uluslararası Kısa Film Yarışması Yönetmen Söyleşileri – Kurmaca



Gerence 2

Uluslararası Kısa Film Yarışması Gösterim – Belgesel Kısa Filmler



Deniz Kızı 1

Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız?

Sinema, Sofra ve Zihinsel Ekoloji:

Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ümit Ünal, Marlow Murat Karakütük

Okyanus

Kurguda Yemek

Ezgi Özcan, Merin Sever



Deniz Kızı 1

GastroSınıf:

Ege’yi Yeniden Okumak: Yarımada Mutfağının Bugünü

Serkan Anavatan





Okyanus

Gastronomi Diplomasisi: Şehirler Kendini Dünyaya Nasıl Anlatır?

Bekir Kaya, Osman Serdaroğlu, Celal Uysal



G erence 1

Uluslararası Kısa Film Yarışması Yönetmen Söyleşileri – Belgesel



Deniz Kızı 1

Tasty Cinema 1. Oturum



D&R İmza-Söyleşi

Fadik Sevin Atasoy





Gerence 2

UGFF Seçki Film: Bizim Hikayemiz Kolombiya





UGFF Seçki Film: Bizim Hikayemiz Kolombiya 16.00 – 16.35



Gerence 2

Özgür Kızıl Söyleşi

Moderatör: Yağmur Yağcı

Deniz Kızı 1

Tasty Cinema 2. Oturum



Bahçe İmza Söyleşi

Murat Aygen

16.30





Okyanus

Anadolu Mutfağında Kültürel Mirasın İzleri

Pelin Batu, Simay Bülbül, Ahmet Uhri



Deniz Kızı 1

Tasty Cinema 3. Oturum





Gardenya

Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

7 HAZİRAN PAZAR