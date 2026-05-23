Gastronomi ve Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Kültür Sanat
  • 23.05.2026 09:06
  • Güncelleme: 23.05.2026 09:15
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Fotoğraf: BirGün
Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF) bu yıl da gastronomi ile sinemayı aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 5-7 Haziran tarihleri arasında Altın Yunus Hotel’de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında film gösterimlerinden söyleşilere, gastronomi odaklı panellerden kısa film yarışmalarına kadar geniş bir program izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali; Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, Sine Sınıf, Gastro Sınıf, Tasty Cinema, Gastronomi Filmleri Seçkisi ve gastronomi-kültür eksenli etkinliklerle üç gün boyunca sinema ve gastronomi dünyasını bir araya getirecek.
Festivalin açılışı 5 Haziran Cuma günü Çeşme şehir merkezinde halka açık gerçekleştirilecek “Döngü” belgeseli ve “Issız Adam” gösterimleriyle yapılacak. Gösterimlerin ardından festival; sinema, gastronomi ve kültürel mirası odağına alan söyleşi, panel ve atölyelerle devam edecek.

6 Haziran Cumartesi günü programında uluslararası kısa film yarışması gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve yaratıcı endüstrilere odaklanan paneller öne çıkıyor. “Türkiye’yi nasıl anlatıyoruz? Gastronomi, Sanat ve Küresel Algı Mücadelesi” başlıklı panelde Ebru Erke, Gökmen Sözen, Pınar Kartal Timer ve Derya Binali bir araya gelecek. Gün içerisinde ayrıca “Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız? Sinema, Sofra ve Zihinsel Ekoloji” başlıklı söyleşide Ümit Ünal ile Prof. Dr. Serdar Öztürk izleyiciyle buluşacak.

Festivalin dikkat çeken başlıklarından biri olan “Gastronomi Diplomasisi: Şehirler Kendini Dünyaya Nasıl Anlatır?” panelinde gastronominin kültürel temsil ve kent markalaşmasındaki rolü tartışılacak. Aynı gün düzenlenecek Tasty Cinema oturumları ile gastronomi ve sinema ilişkisi farklı perspektiflerden ele alınacak. Program, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Ödül Töreni ile sona erecek.

7 Haziran Pazar günü festival; film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve kültür-sanat odaklı oturumlarla devam edecek. “Belgesel, Tanıklık ve Zihinsel Ekoloji” başlıklı SineSınıf oturumunda Eylem Kaftan ve Nilgün Emiroğlu konuşmacı olarak yer alacak. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenecek “Kamera Kadrajında Lezzet Keşfi” başlıklı söyleşide ise Güven Kıraç, Erkan Can ve Vedat Atasoy gastronomi ile sinema arasındaki yaratıcı ilişkiyi değerlendirecek.

Festivalin kapanış etkinliklerinden biri olan “Fermente Filmler” söyleşisinde ise Levon Bağış ile Ercan Kesal izleyiciyle buluşacak.

FESTİVAL PROGRAMI

6 HAZİRAN CUMARTESİ

  • 11.00 – 12.00
    Deniz Kızı 1
    Sevgilim Sinema, Sevgilim Mutfak
    Zeynep Altıok, Oğuz Makal
  • 12.00 – 13.00
    Okyanus
    “Türkiye’yi nasıl anlatıyoruz? Gastronomi, Sanat ve Küresel Algı Mücadelesi”
    Ebru Erke, Gökmen Sözen, Pınar Kartal Timer, Derya Binali

    Gerence 2
    Uluslararası Kısa Film Yarışması – Kurmaca Kısa Filmler

  • 13.00 – 14.00

    Gerence 1
    Uluslararası Kısa Film Yarışması Yönetmen Söyleşileri – Kurmaca

    Gerence 2
    Uluslararası Kısa Film Yarışması Gösterim – Belgesel Kısa Filmler

    Deniz Kızı 1
    Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız?
    Sinema, Sofra ve Zihinsel Ekoloji:
    Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ümit Ünal, Marlow Murat Karakütük
  • 14.00 – 15.00

    Okyanus
    Kurguda Yemek
    Ezgi Özcan, Merin Sever

    Deniz Kızı 1
    GastroSınıf:
    Ege’yi Yeniden Okumak: Yarımada Mutfağının Bugünü
    Serkan Anavatan

  • 15.00 – 16.00

    Okyanus
    Gastronomi Diplomasisi: Şehirler Kendini Dünyaya Nasıl Anlatır?
    Bekir Kaya, Osman Serdaroğlu, Celal Uysal

    Gerence 1
    Uluslararası Kısa Film Yarışması Yönetmen Söyleşileri – Belgesel

    Deniz Kızı 1
    Tasty Cinema 1. Oturum

    D&R İmza-Söyleşi
    Fadik Sevin Atasoy

  • 16.00 – 17.00

    Gerence 2
    UGFF Seçki Film: Bizim Hikayemiz Kolombiya

  • 16.00 – 16.35

    Gerence 2
    Özgür Kızıl Söyleşi
    Moderatör: Yağmur Yağcı
  • 16.35 – 17.30

    Deniz Kızı 1
    Tasty Cinema 2. Oturum

    Bahçe İmza Söyleşi
    Murat Aygen
    16.30

  • 17.00 – 18.00

    Okyanus
    Anadolu Mutfağında Kültürel Mirasın İzleri
    Pelin Batu, Simay Bülbül, Ahmet Uhri

    Deniz Kızı 1
    Tasty Cinema 3. Oturum

  • 20.30 – 22.30

    Gardenya
    Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

7 HAZİRAN PAZAR

  • 11.00 – 12.00

    Okyanus
    Klazomenai Kazanan Filmler

    Deniz Kızı 1
    Momentum Gösterim Seçkisi

  • 12.00 – 13.00

    Gerence 1
    Mutfakta Kimlik Değişimi: İstanbul’daki İtalyan, Roma’daki Türk ve Sinematografik Gastronomi
    Claudio Chinali, Yeşim Kaya

    Gerence 2
    UGFF Seçki Film: Cake Dynasty

    Deniz Kızı 1
    Brodie Vissers

  • 13.00 – 14.00

    Okyanus
    SineSınıf:
    Filmlerle Bu Dünyayı Nasıl Yaşamalıyız?
    Belgesel, Tanıklık ve Zihinsel Ekoloji:
    Prof.Dr. Serdar Öztürk, Eylem Kaftan, Nilgün Emiroğlu
    14.00 – 15.00

    Gerence 1
    “Bilim, Gastronomi ve Ekoloji”
    İsmail Ertürk, Zafer Yenal, Zafer Gedik

    Gerence 2
    Yönetmen Söyleşi: Christian Lolike

    Deniz Kızı 1
    Nişantaşı Üni: Bir Film Bir Tadım
  • 15.00 – 16.00

    Okyanus
    “Kamera Kadrajında Lezzet Keşfi”
    Ebru Köktürk Korali, Güven Kıraç, Vedat Atasoy, Erkan Can

    Deniz Kızı 1
    Tasty Cinema 1. Oturum

  • 16.00 – 17.00

    Gerence 2
    UGFF Seçki Kısa Film Gösterimi: BOLBOL
    Yönetmen Söyleşisi: Khedija Lemkecher

    Deniz Kızı 1
    Tasty Cinema 2. Oturum

    D&R İmza-Söyleşi
    Irmak Zileli

  • 17.00 – 18.00

    Gerence 1
    Sofrada Bir Film Okuması: Sinemada Mitoloji ve Semboller
    Tavuk Suyuna Çorba Filmi Gösterimi ile
    Gülşah Elibank, Gökmen Küçüktaşdemir

    Deniz Kızı 1
    Tasty Cinema 3. Oturum
  • 18.00 – 19.00

    Okyanus
    “Fermente Filmler”
    Levon Bağış, Ercan Kesal
