Gastronomi ve sinema Çeşme’de buluşacak

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), 5-7 Haziran tarihleri arasında Altın Yunus Hotel’de gerçekleştirilecek.

Gastronomi ile sinemayı aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen festival kapsamında film gösterimlerinden söyleşilere, tadım deneyimlerinden profesyonel buluşmalara uzanan geniş kapsamlı bir program izleyiciyle buluşacak.

Üç gün sürecek etkinlik programında Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra Sine Sınıf, Gastro Sınıf, Tasty Cinema, Gastronomi Filmleri Seçkisi ve gastronomi-kültür eksenli çeşitli etkinlikler yer alacak. Festival, yönetmenleri, Michelin yıldızlı şefleri, yaratıcı endüstri profesyonellerini ve sinemaseverleri Ege’de bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması için başvurular da devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, 21 Mayıs 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

UGFF’nin yönetim kurulunda Kurucu Direktör Gülper Ergün, Festival Koordinatörü Yeşim Kaya, Festival Artistik Direktörü Ferdinando Maddaloni, Gastronomi Küratörü Yalçın İnam, Medya ve İletişim Direktörü Yağmur Yağcı, Etkinlik ve Program Koordinatörü Seda Kanburoğlu ile Festival Asistanı Delfin Can yer alıyor.

Festivalin danışmanlar kurulunda ise Ahmet Güzelyağdöken, Claudio Chinali, Ebru Erke, Ebru Köktürk Korali, Ercan Kesal, Ezel Akay, Fadik Sevin Atasoy, İlhan Koçulu, İsmail Ertürk, Pınar Kartal Timer, Serra Yılmaz, Sırma Güven ve Zeynep Atakan bulunuyor.