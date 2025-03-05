Gastronomi ve sinema, Uluslararası Urla Gastronomi ve Film Festivali'nde buluşuyor
2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali kapsamında “Masterclass” etkinlikleri yapılacak. Etkinlik kapsamında duayen isimler festival katılımcılarıyla bir araya gelecek.
Bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali dopdolu programıyla katılımcıların karşısına çıkmayı hedefliyor.
“Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla yapılacak festival kapsamında “Masterclass” etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Etkinlikler sinema ve gastronomi öğrencilerine yönelik olarak yapılacak.
Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali; söyleşi, workshoplar, masterclass etkinlikleri, film gösterimleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında düzenlenecek olan Masterclass etkinlikleri sinema ve gastronomi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek.
Etkinliklerin konuşmacıları arasında “Nazan Kesal, Aylin Yazıcıoğlu, Sevin Fadik Atasoy, Ozan Kumbasar, Zeynep Atakan, Serkan Anavatan, Tayfun Pirselimoğlu, Handan Kaygusuzer, Erkan Avcı ve Serkan Çakır” yer alıyor.
Gastronomi, sanat ve tarihin buluşma noktası Urla’da gerçekleşecek festival kapsamındaki etkinlikler, ana merkez Urladam’ da olmak üzere Hiç Zeytin Ormanı, Manej Urla, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu‘nda yapılacak.