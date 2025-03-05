Gastronomi ve sinema, Uluslararası Urla Gastronomi ve Film Festivali'nde buluşuyor

Bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali dopdolu programıyla katılımcıların karşısına çıkmayı hedefliyor.

“Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla yapılacak festival kapsamında “Masterclass” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler sinema ve gastronomi öğrencilerine yönelik olarak yapılacak.

Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali; söyleşi, workshoplar, masterclass etkinlikleri, film gösterimleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında düzenlenecek olan Masterclass etkinlikleri sinema ve gastronomi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin konuşmacıları arasında “Nazan Kesal, Aylin Yazıcıoğlu, Sevin Fadik Atasoy, Ozan Kumbasar, Zeynep Atakan, Serkan Anavatan, Tayfun Pirselimoğlu, Handan Kaygusuzer, Erkan Avcı ve Serkan Çakır” yer alıyor.