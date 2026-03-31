Gayrettepe aileleri adalet bekliyor

Oktay EVSEN

İstanbul Gayrettepe’de 2 Nisan 2024’te yaşanan ve 29 işçinin hayatını kaybettiği yangının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. İş cinayetinin yıldönümüne yaklaşılırken, aileler adalet taleplerini yeniden gündeme taşıyor. Yangında yaşamını yitiren işçilerin aileleri, “Gayrettepe cezalandırılsaydı Dilovası, Kartalkaya yangınları önlenebilirdi” diyerek sorumluların yargılanması gerektiğini vurguluyor.

1’i çocuk 29 işçinin öldüğü yangına ilişkin davada henüz kayda değer bir ilerleme sağlanmadığını belirten aileler, cinayetin gerçekleştiği gece kulübü önünde 2 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da bir araya gelerek adalet çağrısı yapacak. Ayrıca ailelerin avukatları da davadaki durumu değerlendirmek üzere "Cezasızlık Politikası ve Mücadele" buluşmasında bir araya gelecek.

4 Nisan Cumartesi saat 17.00’de ÖHD İstanbul Şubesi’nde gerçekleşecek etkinlikte ÖHD Üyesi Avukat Onur Fırat Kaynun, ÇHD Üyesi Avukat Naim Eminoğlu ve ailelerin yapacağı konuşmalarda moderatörlüğü Avukat Nimet Acar üstlenecek. "Adalet için, hayat için birlikte" diyen ailelerin yaptığı çağrıda, "2 Nisan 2024’te Gayrettepe’de 29 canımızı bir ‘kaza’da değil, göz göre göre gelen bir iş cinayetinde kaybettik. Denetimsizliğin, ihmallerin ve kâr hırsının karanlığında... İki yıl geçti. Acımız dinmedi, öfkemiz de. Çünkü bu bir kader değil, bu bir cinayet. Unutmuyoruz. Affetmiyoruz. Vazgeçmiyoruz" denildi.