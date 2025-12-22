Gayrettepe yangını davasında 12. duruşma: "Adaletin gecikmesi, adaletin inkârıdır"

Melisa Ay

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 12. duruşması bugün görülecek.

Duruşması öncesi yangında yaşamını yitirenlerin yakınları basın açıklaması yaptı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde yapılan açıklamayı yaşamını yitiren Şivan Dolu’nun ablası Zülfiye Dolu okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gayrettepe Katliamı’nın 12. duruşması için bir aradayız. Takvimler 22 Aralık 2025’i gösterse de bizim için zaman 2 Nisan 2024’te durdu. O gün çıkan yangında; biz kardeşimizi, eşimizi, çocuğumuzu ve babamızı, toplam 29 canımızı kaybettik. Aradan geçen 19 ayda acımız dinmedi; biz her sabah yeni bir güne değil, o karanlık 2 Nisan sabahına uyanıyoruz. Bu süreçte üzerimize binen en büyük yük ise adaletin gecikmesidir. Çünkü biliyoruz ki: Adaletin gecikmesi, adaletin inkârıdır.

Bu katliam, yalnızca birkaç kişinin hatasıyla açıklanamaz. Tadilat adı altında yürütülen kaçak faaliyetler, devre dışı bırakılan yangın sistemleri, görmezden gelinen iş güvenliği denetimleri ve mevzuata aykırı izinler zincirleme bir “olası kastın” sonucudur. Yangın çıkış kapısı dahi olmayan, yasal olarak kapalı tutulması gereken bu kulüpte yaşananlar, göz göre göre gelen bir katliamdır. Bu dava, “bilinçli taksir” değil, “olası kast” davasıdır.

On bir duruşma geçmesine rağmen gerçek sorumlular hâlâ yargı önünde değildir. Ruhsat verenler, denetlemeyenler ve ihlallere göz yumanlar da bu suçun ortağıdır. Bu nedenle;

İlgili Bakanlıklar (Çalışma, İçişleri, Adalet),

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Kaymakamlığı ve Belediyesi,

İBB ve İtfaiye Şefliği,

Bina sahipleri ve yöneticileri

bu yargılama sürecine dâhil edilmelidir. Bilirkişi raporlarının, ihmal zincirini bilimsel ve bağımsız bir biçimde en üst sorumluya kadar tespit etmesini bekliyoruz.

Bu katliam bir “kaza” değil, denetimsizliğin ve rant hırsının yol açtığı bir iş cinayetidir. Bu dava yalnızca 29 canın değil; bu ülkedeki tüm emekçilerin güvenli çalışma ve yaşam hakkının davasıdır. Bu dava tatil yaparken ölmek istemeyenlerin davasıdır. Bu dava eğlenirken ölmek istemeyenlerin davasıdır. Bu sebeple taleplerimiz nettir:

İyi hâl veya haksız tahrik gibi hiçbir indirim uygulanmamalıdır. Suçun ağırlığına denk, caydırıcı ve emsal teşkil edecek cezalar verilmelidir. Denetim kültürünün tavizsiz uygulanması için sorumlu tüm kurumlar harekete geçmelidir. Her bir canımız için olası kasttan ceza almalıdırlar.

Tüm kamuoyunu ve vicdan sahibi herkesi, adaletin yerini bulması için bu davayı takip etmeye çağırıyoruz.

29 Can İçin Adalet İstiyoruz!”

Yangında 19 yaşında yaşamını yitiren Onur Aladağ’ın çocukluk arkadaşı da açıklamada söz alarak arkadaşlarının hakkı için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ailelerin avukatı Ahmet Ergin de “Beklentimiz davada yargılanan ve sorumlulukları yargılamayla ortaya çıkmış kişilerin tutuklanması, tutuklu hiçbir sanığın serbest bırakılmaması. Henüz don bilirkişi heyetinin raporu dosyaya girmedi, dosyanın bir an önce tüm sorumluların cezalandırıldığı adaletli bir kararla cezalandırıldığı ve sanık dahi yapılmayanlar için de suç duyurusunun yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.