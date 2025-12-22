Gayrettepe yangını davasında gerginlik: Tutuklu sanıklardan patron, ailelere 'Gevezelik etme' dedi!

Melisa Ay

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 12. duruşması görülmeye başladı.

Duruşmaya, iş cinayetinde yaşamını yitiren 29 kişinin aileleri ile sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Tutuklu 4 sanık da duruşmada hazır bulundu. Yeni mahkeme heyeti yaşamını yitirenlerin yakınlarına söz verdi.

Ahmet Uzun’un yakınları duruşmaya katılma talebinde bulunarak konuştu. Yangında kardeşini kaybeden Kader Uzun Kaçmaz, “Olay nedeniyle sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmayı talep ediyorum. 29 aile adaletin peşinde koşuyoruz, yorulduk. Artık bir sonuç çıkmasını istiyoruz. Ben burada kardeşimi kaybettim, Ramazan’da çalışmayacağım demiştim, kaç kere sorduk. Ama bize mesajları gösterdi, çalışmayanlar kendine başka iş bulsun bayramdan sonra demişler” ifadelerini kullandı.

Kardeşi Yusuf Uzun da sanıklardan şikayetçi olarak, “Ben de bu işyerinde sezonluk çalıştım. Burada tüm çıkışlar kapalıydı. Benim abim servis personeliyd,i hiçbir uzmanlığı yoktu. Onu çalışmaya gelmek zorundasınız diye zorladılar. 15 kişi kapının önünde ölmüş, giriş çıkışlar kapalıydı. Artık adalet istiyoruz” diye konuştu.

"DAVALARIN UZUN SÜRMESİ SONRAKİ KATLİAMLARA GÜÇ VERİYOR"

Eşi Özkan Baş’ı kaybeden Emine Kaya Baş ise şunları söyledi: “Ben de Zülfiye Dolu gibi mahkeme başkanının mekanı görmesini talep ediyorum. Raporda 3 kapı deniyor. 4 kişinin kaçıp kurtulduğu yer kapı mı? Ben vardığımda kadir yılmaza özkan nerede diye sordum. özkan abi bizi kurtardı, arkamızdaydı dediler. Odadan dışarı çıkıyorlar, elektrik gidiyor. Tekrar içeri gibi çekmecelerinden anahtarları alıyorlar. bilirkişinin kapı dediği yer işte muhasebe odasının mağazaya çıkan kapısı. Bunun yeniden incelenmesini talep ediyorum. Çıkılacak yer kepenkli kapalı anahtar kendi çekmecelerinde. burada personel yıllardır çalışıyor. İsteselerdi çıkamazla mıydı diye sorulabiliyor. Bu raporu kabul etmiyorum. Özkan’la birlikte kendi hayatımı da kaybettim, 20 aydır can çekişiyoruz. Davaların bu kadar uzun sürmesi sonraki katliamlara güç veriyor. Bizim 10’uncu ayımızda Kartalkayada 78 kişi öldü. Herkes gerekli cezayı zamanında alsa bu acılara tanıklık etmeyeceğiz. 2017’de Reina’da 39 insan öldü, artık ülkenin terör örgütü eylemine de ihtiyacı kalmadı. 29 kişinin ölümü tamamne şans, orada bir gün önce aynı saatte 100 kişi vardı. Artık çok zor ayakta duruyoruz. Mücadele etmekten hakkımızı aramakatan koşturmaktan yorulduk. Gereken herkesin cezasını almasını istiyorum. Belediyede bizden tadilat izni alınmadı iddiası var, kapının önüne moloz arabası yanaşırken belediye bunu görmedi mi, yerseniz. Bu kurumlarda çalışanlar imzalarının yükümlülüğünü almak zorunda. Biz bedel ödüyoruz, bu insanların da ödemesi gerekiyor. Ya bu davadan olası kast çıkar belediye bakanlık herkes cezasını çeker ya da bize devlet sevdiklerimizi tek tek geri versin."

Cengiz Aksoy’un kardeşi Nurten Aksoy ve Onur Aladağ’ın annesi Gülşen Aladağ da olası kasttan ceza talep ederek “Bu ihmallere gerekenin yapılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. 29 canı kaybettik” dedi.

Duruşmada söz alan Şivan Dolu’nun ablası Fatma Getizmen, “Bilirkişi raporunda kardeşim için ilkyardım eğitimi aldı denmiş. Belgesi buradadır, belgeyi düzenleyen firma yangın eğitimi vermedik, yangın panosu hazırladık verdik diyor. Kardeşim söylendiği gibi yangın eğitimi almadı. Bu eğitime dair tutanak da yoktur. Ben Beyoğlu İtfaiyesi ile görüştüm. Gizli geçidi sordum. ‘Kimse bize haber vermedi’ dediler. Buradan kaçan 4 kişiye soruyorum, neden yönlendirme yapılmadı itfaiyeye? Beşiktaş İtfaiyesi yangın ösndürülmeden içeri girmedi. Niye hiçbir kişi kurtarılmadı? Bütün konuşmalar kayıt altına alınıyor, itfaiye kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum” ifadelerini kaydetti.

"BİZİM İÇİMİZİ BİLİNÇLİ TAKSİR SOĞUTMA"

Dolu’nun kardeşi Zülfiye Dolu da, “Bilirkişi raporunda da duruşmalarda da 3-4 kapıdan bahsediliyor. Pasajın içindeki gece kulübünün, pasaja açılan kapısı. Ben mahkeme heyetinin bu kapıyı görmesini istiyoruz. İki yıldır mahkemelere gidip geliyoruz. Ben her sabah kalktığımda iyi ki annem ölmüş de gözü gibi koruduğu kardeşimin ölümünü görmemiş. Bizim hayatımızı mahvettiler. Her şeyi geri plana ittik, her sabah sanki dün olmuş gibi uyanıyoruz, hayatımızı bu davaya adadık. Neden bu mahkemelerde biz avukat gibi davranıyoruz, bilirkişi raporları okuyoruz, mahkeme heyeti gibi inceliyoruz. Yapay zekaya vakamızı anlattım. Bana ‘Bu olası kasttır’ diyor. 29 insan için bilinçli taksir değil, olası kastla yargılama istiyoruz. Bizim içimizi bilinçli taksir soğutmaz" dedi.

"Avukatlar müvekillerinin sorumlu olmadığını, kasıt feğil ihmal olduğunu savunarak müvekklilerini haklı çıkartmaya çalışıyor" diyen Şivan Dolu’nun babası Ali Kemal Dolu ise devamında şöyle devam etti:

"Bu avukatlar savunurken 29 kişi yangından ölmedi, bilinmeyen yerden çıkan zehirkli dumandan yaşamlarını yitirdi diyor. Bilinmeyen duman kasıt olduğunu gösteriyor. Acaba müvekkillerine hiç sormadılar mı, yangını sadece siz mi hissettiniz, diğerleri habersizse, bunların üsütne birileri mi kapıyı kapattı. İçiler kapı açık olsaydı şimdi aramızda olacaktı zehirlenmemiş olacaklardı. Gece kulübü inşaat alanı değildir, tedbir alınmamışsa kasıt vardır."

DURUŞMADA GERGİNLİK

Sanık avukatlarının ailelere yönelik sözleri nedeniyle kayıp yakınları tepki gösterdi. Çıkan gerginlik nedeniyle duruşmaya 5 dakika ara verildi.

Aranın ardından duruşma 13:00'te devam etti. Avukat Engin Çelebi’nin 'kışkırtıcı' tavrı nedeniyle aileler duruşma salonundan çıkartılmasını talep ediyor.

Mehmet Okumuş’un kardeşi Tuğba Okumuş, “Bir önceki duruşmada Memduh Ceylan kahraman ilan edildi, avukatı da kahramandır dedi. Avukatların belli ki koordinasyon problemi var. Tüm sanık avukatları savcılık görüntülerini izlesin, Ceylan’ın nasıl kaçtığını görsün. Bizimle çekişmeye gireceğinize, Bolu’da ‘Müvekkilim gerizekalı’ diyen avukat gibilerini arıyorum” dedi. Hakimin savunma hakkı ve avukatlık mesleğinin gerekliliklerini hatırlatması üzerine Okumuş, “Bu avukat bu sanığın kahraman olduğunu iddia edebiliyor. Bana göre kahraman, burada ölen 17 yaşındaki Efe Demir’dir. Yangın tüpü alıp insanları kurtarmak için alevlere dalıp yaşamını kaybetti. Kahraman budur” diye konuştu.

"KAHRAMAN OLAN 17 YAŞINDAKİ EFE’DİR"

17 yaşında ölen Efe Demir’in babası Adem Demir “Benim oğlum Efe ilk göz ağrımı kaybettim. Çocuğumun mezarına artık huzurlu gitmek istiyorum. Adı geçen herkesin olası kasttan ceza almasını istiyorum. İçim yana yana ben uğraşırken birileri kahramanlıktan bahsediyor. Kahraman olan benim oğlumdur. Bu iş kazası değil. Suç belli, suç unsuru belli, suçlular belli. Adaletin terazisi bizim davada oynuyor, hâlâ karara varılamadı. 20 ay, 12 duruşma, görüyoruz ki sonuç yok, sebep nedir merak ediyorum. Her şey usulune uygunsa 29 kişi neden öldü? Benim 17 yaşındaki çocuğumu bana getirebilen varsa getirsin. Bir evlat kolay yetişmiyor. Ben çalışma, ağır gelir, dedim. ‘Baba sen artık 50 yaşına geliyorsun, ben senden para mı isteyeceğim’ diyen bir çocuğun hakkını yerine getirmeyi de mahkeme heyetine bırakıyorum. 20 aydır bekliyoruz, geç gelen adalet istemiyoruz. Çocuğuma mezarında rahat uyu demek istiyorum, artık dayanamıyorum. Geçen gün çocuğumun sesini bulup dinledim. 20 aydır bekliyorum” dedi.

Demir, sanık Memduh Ceylan’a “Sen benim 17 yaşındaki oğlum kadar kahraman olamazsın” diyerek tepki gösterdi. Demir, çocuğunun patronlarının da yargılanmasını talep etti.

TARTIŞMA ÇIKTI, ARA VERİLDİ

Tutuklu sanık patron Şazi Şehzade Şekergümüş'ün yangından sağ kurtulan ve abisi Ahmet Uzun'u kaybeden Hasret Uzun’a “Gevezelik yapma” demesi üzerine arbede çıktı.

Avukat Engin Çelebi'nin doğrudan ailelere yönelik hitabı gerginliği artırdı.

Salonda kavga çıktı. Ailelerin avukatları heyeti alkışla protesto etti. Duruşmaya 30 dakika ara verildi.

Duruşma aranın ardından 14:50 civarında başladı.

JANDARMA SANIKLARIN ETRAFINA 'DUVAR' ÖRDÜ

Gerginliğin ardından verilen aradan sonra seyircisiz devam eden duruşmada jandarma tutuklu sanıkların etrafına duvar ördü. Arbededen önce sanıkların arkasında oturan aileler, seyirci kısmına alındı.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporu eksik olduğu için esas hakkında görüş belirtmeyerek avukatların beyanının kısa aldı. Ailelerin avukatları özetle, dosyadaki eksiklikler ve tüm sorumlular hakkında yargılama yapılmadığına dikkati çekerek iddianamenin alelacele hazırlandığının altını çizdi.

Avukat Ahmet Ergin de tutuklu patronun Şekergümüş’ün Hasret Kaya’ya yönelik “Gevezelik yapma lan” sözlerinin kayıtlara geçmesini istedi. Avukat, bu sözlerin dahi tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, hatalı bir raporla tahliye edilen tutuksuz sanıklar için de yeniden tutuklama talep edildi.

DURUŞMA ÖNCESİ AİLELERDEN AÇIKLAMA

Duruşması öncesi yangında yaşamını yitirenlerin yakınları basın açıklaması yaptı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde yapılan açıklamayı yaşamını yitiren Şivan Dolu’nun ablası Zülfiye Dolu okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gayrettepe Katliamı’nın 12. duruşması için bir aradayız. Takvimler 22 Aralık 2025’i gösterse de bizim için zaman 2 Nisan 2024’te durdu. O gün çıkan yangında; biz kardeşimizi, eşimizi, çocuğumuzu ve babamızı, toplam 29 canımızı kaybettik. Aradan geçen 19 ayda acımız dinmedi; biz her sabah yeni bir güne değil, o karanlık 2 Nisan sabahına uyanıyoruz. Bu süreçte üzerimize binen en büyük yük ise adaletin gecikmesidir. Çünkü biliyoruz ki: Adaletin gecikmesi, adaletin inkârıdır.

Fotoğraf: BirGün

Bu katliam, yalnızca birkaç kişinin hatasıyla açıklanamaz. Tadilat adı altında yürütülen kaçak faaliyetler, devre dışı bırakılan yangın sistemleri, görmezden gelinen iş güvenliği denetimleri ve mevzuata aykırı izinler zincirleme bir “olası kastın” sonucudur. Yangın çıkış kapısı dahi olmayan, yasal olarak kapalı tutulması gereken bu kulüpte yaşananlar, göz göre göre gelen bir katliamdır. Bu dava, “bilinçli taksir” değil, “olası kast” davasıdır.

YARGILAMA SÜRECİ İÇİN ÇAĞRI

On bir duruşma geçmesine rağmen gerçek sorumlular hâlâ yargı önünde değildir. Ruhsat verenler, denetlemeyenler ve ihlallere göz yumanlar da bu suçun ortağıdır. Bu nedenle;

İlgili Bakanlıklar (Çalışma, İçişleri, Adalet),

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Kaymakamlığı ve Belediyesi,

İBB ve İtfaiye Şefliği,

Bina sahipleri ve yöneticileri

bu yargılama sürecine dâhil edilmelidir. Bilirkişi raporlarının, ihmal zincirini bilimsel ve bağımsız bir biçimde en üst sorumluya kadar tespit etmesini bekliyoruz.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Bu katliam bir “kaza” değil, denetimsizliğin ve rant hırsının yol açtığı bir iş cinayetidir. Bu dava yalnızca 29 canın değil; bu ülkedeki tüm emekçilerin güvenli çalışma ve yaşam hakkının davasıdır. Bu dava tatil yaparken ölmek istemeyenlerin davasıdır. Bu dava eğlenirken ölmek istemeyenlerin davasıdır. Bu sebeple taleplerimiz nettir:

İyi hâl veya haksız tahrik gibi hiçbir indirim uygulanmamalıdır. Suçun ağırlığına denk, caydırıcı ve emsal teşkil edecek cezalar verilmelidir. Denetim kültürünün tavizsiz uygulanması için sorumlu tüm kurumlar harekete geçmelidir. Her bir canımız için olası kasttan ceza almalıdırlar.

Tüm kamuoyunu ve vicdan sahibi herkesi, adaletin yerini bulması için bu davayı takip etmeye çağırıyoruz.

29 can için adalet istiyoruz!”

Yangında 19 yaşında yaşamını yitiren Onur Aladağ’ın çocukluk arkadaşı Ümit Durmaz da açıklamada söz alarak arkadaşlarının hakkı için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ailelerin avukatı Ahmet Ergin de “Beklentimiz davada yargılanan ve sorumlulukları yargılamayla ortaya çıkmış kişilerin tutuklanması, tutuklu hiçbir sanığın serbest bırakılmaması. Henüz don bilirkişi heyetinin raporu dosyaya girmedi, dosyanın bir an önce tüm sorumluların cezalandırıldığı adaletli bir kararla cezalandırıldığı ve sanık dahi yapılmayanlar için de suç duyurusunun yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.