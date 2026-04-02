Gayrettepe yangınının 2. yılı: Aileler adalet için yürüdü

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında biri çocuk 29 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirmesinin üstünden 2 yıl geçti. 2 Nisan 2024’te çıkan yangında yaşamını yitiren 29 işçi, katliamın ikinci yılında yürüyüş ve basın açıklamasıyla anıldı. 29 işçinin yakınları ve yurttaşlar, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” ve “Katillerden hesabı emekçiler soracak” sloganlarıyla Yıldız Posta Caddesi’nde yürüdü.

Gece kulübünün önüne kadar yürüyen kitle burada bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, yaşananların “kaza” değil, önlenebilir bir işçi katliamı olduğu vurgulandı.

Dilovası’nda kız kardeşi Şengül Yılmaz’ı kaybeden Emine Bulut da ailelere destek için eylemdeydi. Açıklamaya çok sayıda sendika ve siyasi parti temsilcisi katıldı. DİSK adına Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TMOBB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aydan Adanır Usta, Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve Dünya Sendikalar Federasyonu adına Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da dayanışma ve adalet çağrısıyla açıklamaya destek verdi.

"ÜZERİ ÖRTÜLEMEZ"

Aileler adına basın açıklamasını Şivan Dolu’nun ablası Zülfiye Dolu okudu. Açıklamada iki yıl geçmesine rağmen adalet talebinin karşılık bulmadığı belirtilerek, “Takvim yalnızca zamanı değil, eksilmeyen acıyı ve dinmeyen özlemi de gösteriyor. Buradayız, çünkü yaşananların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

Yangının ihmaller zincirinin sonucu olduğu ifade edilen açıklamada, ruhsatsız tadilatın sürdürülmesi, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ve denetim eksikliğinin 29 işçinin yaşamına mal olduğu vurgulandı. “Bu bir tesadüf ya da sıradan bir ihmal değil. Göz göre göre gelen bir felaketti” ifadeleri kullanıldı.

Dosyaya yansıyan bilgilere dikkat çekilen açıklamada, çıkışların tahliyeye uygun olmaması, yangın riskine karşı gerekli önlemlerin bulunmaması ve tehlikeye rağmen çalışmanın sürdürülmesinin ölümleri hazırladığı belirtildi. “Ortada öngörülemeyen bir durum değil, büyüyen bir tehlike vardı. Neden çalışma durdurulmadı, neden işçilerin yaşamı korunmadı?” soruları yöneltildi.

Faciada yakınlarını kaybeden aileler gece kulübünün önüne karanfil bıraktı.

"SORUMLULAR YARGILANMIYOR"

İki yıldır süren yargılama sürecine de tepki gösterilen açıklamada, sorumluların tamamının tutuklu olmadığı ve etkin bir yargılama yürütülmediği ifade edildi. 29 işçinin yaşamını yitirdiği bir dosyada sınırlı bir yargılamanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak ayrıca, hayatını kaybeden işçilerin kusurlu gösterilmeye çalışılmasına da tepki gösterilerek “Güvenli koşullar sağlanmadan çalıştırılan işçileri suçlamak gerçeği ters yüz etmektir” denildi.

"BU KATLİAMI UNUTTTURMAYACAĞIZ"

Aileler ve avukatlar, yaşananların yalnızca ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, olayın “olası kast” kapsamında ele alınması gerektiğini yineledi. Açıklamada, “Ortaya çıkan ölüm riski görmezden gelinmiş değil, fiilen göze alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada konuşan Avukat Ahmet Ergin, “Tam 2 yıl önce arkamızdaki ağartmanın bodrum katında bir katliam yaşandı. Kaza dediler, yangın dediler, küçük kusur dediler. Hiçviri doğru değildi. Ruhsatından, itfaiye raporuna kadar ihmaller ortaya çıktı. 29 kişiye mezar olacak yeri işyeri diye çalıştırdılar. Hiçbir önlem alınmadı. Ne yangın söndürme sistemi vardı hatta risk bildirimi bile yapılmamıştı. Göz göre göre gelen katliamda 29 canımızı yitirdik. 2 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu süreçte destek çok önemli. 2 yıldır bir arpa boyu yer alamadık. Sadece 4 tutuklu sanık var. Belediye, İçişleri, Emniyet görevlisi kimse yargılanmıyor. Biz bu cinayetin üstünün örtülmemesi için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Annesi, 18 yaşındayken yaşamını yitiren Onur Aladağ için ağıt yaktı.

DESTEK ÇAĞRISI

Av. Onur Fırat Kaynun ise “Aileler adalet arayışlarında yalnız kaldıklarını söylediler. Talepleri kamuoyunun dosyadaki ilgisinin azalmamasıydı. Biz acukatlar olarak tıpkı Soma’nın avukatları Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay yaptıkları gibi kolektif biçimde ailelerle adalet arıyoruz. Kamuoyunu da destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Aileler, adalet mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayarak, 18 Mayıs’ta görülecek duruşmaya çağrı yaptı. “Sorumluların tamamı yargılanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Gayrettepe İşçi Katliamı’nı unutmayacağız, unutturmayacağız” denildi.