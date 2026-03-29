Gayrettepe’de yitirilen 9 işçi anılacak

EMEK SERVİSİ

İstanbul Gayrettepe’de 2 Nisan 2024’te meydana gelen yangında 29 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinin yıldönümüne az kala aileler çağrı yaptı.

1’i çocuk 29 işçinin öldüğü yangına ilişkin davada ilerleme kaydedilmediğini vurgulayan aileler, cinayetin meydana geldiği gece kulübü önünde 2 Nisan Perşembe saat 18.30’da bir araya gelerek eylem yapacak.

Ayrıca ailelerin avukatları da davadaki durumu değerlendirmek üzere "Cezasızlık Politikası ve Mücadele" buluşmasında bir araya gelecek. 4 Nisan Cumartesi saat 17.00’de ÖHD İstanbul Şubesi’nde gerçekleşecek etkinlikte ÖHD Üyesi Av. Onur Fırat Kaynun, ÇHD Üyesi Av. Naim Eminoğlu ve ailelerin yapacağı konuşmalarda moderatörlüğü Av. Nimet Acar üstlenecek.