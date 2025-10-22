Gaz fişeğiyle ölümde keşif talebi reddedildi

Haber Merkezi

Cizre’de 18 aylık Mehmet Uytun’un katledilmesi davasında yargılanan sanık polis Hakan Alkan’ın tutuklanması ve olay yeri keşfi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Şırnak’ın Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009’da evinin balkonunda annesinin kucağındayken asker Hakan Alkan tarafından atıldığı belirtilen gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren 18 aylık Mehmet Uytun ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi.

Sanık hakkında verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezası kararının bozulmasının ardından davanın 5’inci duruşması Cizre 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Uytun ailesinin avukatı "2009 yılının öncesinde mühimmat envanteri tutulmuyor. 2011’de sonra envanter kaydı tutulmaya başlanmış. Olayın canlandırması, keşif yapılması ve sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme soruşturma aşamasında keşif yapıldığı, olayın gerçekleştiği binanın yıkılmış olmasından keşif yapılması ve sanığın tutuklanması taleplerini reddetti. Bir sonraki duruşmanın tarihi 20 Ocak 2026 olarak belirlendi.