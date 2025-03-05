Gaz fişeğiyle ölümde keşif yok

Haber Merkezi

Cizre'de askerin kullandığı gaz fişeğiyle katledilen 18 aylık Mehmet Uytun'un dosyasının bozulmasının nedeni arasında yer alan 'keşif' bir kez daha yapılamadı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2009'da, protestoya müdahale eden askerin kullandığı gaz fişeğinin isabet ettiği 18 aylık Mehmet Uytun'un ölümüne ilişkin davanın duruşması görüldü.

Sanık Hakan Alkan'a "taksirle ölüme neden olmaktan" verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasının bozulmasının ardından Cizre 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilen davanın üçüncü duruşmasına sanık Alkan katılmadı. Duruşmada, Uytun ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Aile ve davanın avukatları duruşmada, davanın bozulmasının gerekçeleri arasında bulunan ve bir önceki duruşmada yapılmasına karar verilen keşfin yapılmadığını öğrendi. Jandarmanın Uytun'un öldürülmesinde kullanılan gaz fişeğinin kendi envanterlerinde bulunmadığı iddiası üzerine keşfin gerçekleştirilemediği öğrenilirken söz konusu fişeğin ordu envanterinde bulunup bulunmadığının incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

Duruşmada söz verilen Uytun'un babası Turan Uytun, sanığın cezalandırılması yönündeki talebini tekrarladı. Mahkeme, sanığın tutuklanması talebini reddederek, keşif Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı’na yazılan müzekkerenin ikinci kez yenilenmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.