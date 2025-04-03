Gaz tankeri yola düştü, iki otomobile çarptı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tırın dorsesinde taşınan boş gaz tankeri, yola devrilerek park halindeki iki otomobile çarptı. Yapılan incelemelerde tır sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 41 R 5180 plakalı DAF marka tır, D-100 kara yolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi Köseköy Tüneli’nde dönüş yaptığı sırada dorsesinde taşınan boş gaz tankeri yola devrildi. Sürüklenen tanker, park halindeki iki otomobile çarparak hasara yol açtı.

Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde tır sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplamda 37 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

Devrilen tanker ekipler tarafından yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.