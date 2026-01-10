Gazda ABD'ye bağımlılık: Türkiye’nin LNG alımı Asya’yı geçti

Türkiye’nin ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı aralık ayında yüzde 61 artarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Türkiye’nin tek başına yaptığı LNG ithalatı, Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ın da içinde yer aldığı, yaklaşık 5 milyar nüfuslu Asya kıtasının aynı dönemde ABD’den yaptığı toplam gaz alımını geride bıraktı.

ABD ile ticarette gıda ve otomotiv başta olmak üzere birçok kalemde ek gümrük vergilerinin kaldırılması ithalatı artırırken, enerjide de belirgin bir yön değişimi yaşandı.

Uzun yıllar Rusya’ya bağımlı olan Türkiye, yerli doğal gaz üretiminin beklentileri karşılamaması nedeniyle ABD LNG’sine yöneldi.

ARALIKTA GAZIN DÖRTTE BİRİ ABD’DEN

Sözcü’de yer alanda habere göre, Aralık ayında ABD’den yapılan LNG ithalatı 1 milyon 450 bin metrik tona yükseldi. Uzman hesaplamalarına göre bu miktar yaklaşık 1 milyar metreküp doğalgaza karşılık geliyor.

Aynı dönemde Türkiye’nin toplam doğalgaz tüketiminin 4 milyar metreküpün üzerinde olduğu tahmin edilirken, kullanılan gazın en az dörtte birinin ABD kaynaklı olduğu belirtiliyor.

ABD verilerine göre Washington, aralık ayında 11,5 milyon metrik ton LNG ihraç etti.

Türkiye, yaklaşık 1,5 milyon metrik tonluk alımıyla ABD LNG ihracatının yüzde 12,6’sını tek başına satın aldı.

Kasım ayında bu oran yüzde 8,2 düzeyindeydi. Buna karşılık Asya kıtasının toplam LNG alımı 1,2 milyon metrik tonda kaldı.

BOTAŞ eski Gaz Alım Dairesi Başkanı Ali Arif Aktürk, aralık ayındaki ithalatın büyüklüğüne dikkat çekerken, TMMOB Enerji Politikaları Uzmanı Oğuz Türkyılmaz, ABD ile yapılan uzun vadeli enerji anlaşmalarını eleştirdi.

Türkyılmaz, “70 milyar metreküplük doğalgaz anlaşmasına gerçekten ihtiyaç olup olmadığı tartışılmalı” dedi. Türkiye’nin 2024’te ABD gazına bağımlılık oranı yüzde 9,5 seviyesindeydi.

TİCARET DENGESİ TÜRKİYE ALEYHİNE

Enerji başlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında eylül ayında Beyaz Saray’da yapılan görüşmenin de ana gündemlerinden biri olmuştu. Ancak bu süreçte iki ülke arasındaki ticaret dengesi Türkiye aleyhine bozuldu.

2022–2024 ekim aylarında ortalama 1,2 milyar dolar olan ABD’den ithalat, Ekim 2025’te 1,8 milyar dolara çıktı. Kasım ayında ise 1,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Ekim ve kasım aylarında ithalat, önceki yıla göre yüzde 27,9 arttı. Aynı dönemde Türkiye’nin ABD’ye ihracatında ise yüzde 10’a varan düşüş yaşandı.