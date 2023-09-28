Gazete dağıtıcısı kazada öldü
Kaynak: İHA
Bartın’da yıllardır gazete dağıtımı yapan 61 yaşındaki Halil Şimşek, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bartın çevre yolunda bisikleti ile seyir eden 61 yaşındaki gazete dağıtıcı Halil Şimşek’e, Kemerköprü Mahallesi Çatmaca kavşağı yakınlarında Kale Seyahat otobüs firmasına ait servis minibüsü çarptı.
Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Bartın devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından servis sürücüsü gözaltına alınırken, feci kazada hayatını kaybeden Halil Şimşek’in yıllardır Bartın’da bazı günlük yerel gazetelerin dağıtımını yaptığı öğrenildi.