Gazete Duvar GYY’si Barış Avşar: Google’ın uygulamaları bu kararın alınmasına neden oldu

Yaklaşık 9 yıl önce kurulan ve bugün yayın hayatına son veren Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar, bir veda yazısı kaleme aldı.

Gazete Duvar'da yayımlanan yazısına "Şimdi gazetecilikteki bir serüveni tamamlama ve vedalaşma zamanı. Ancak biliyoruz ki hakikati arama çabası hep devam edecek. Gazete Duvar da o çaba içerisinde bıraktıkları ile her zaman hatırlanacak" sözleriyle başlayan Avşar, 9 yılda Türkiye'de yaşanan politik gelişmeleri de hatırlattı.

"BU KARARA GOOGLE’IN ALGORİTMASINDAKİ YENİ UYGULAMALARI NEDEN OLDU"

Avşar, en büyük engelin ise son aylarda kendisini gösteren Google ambargosu olduğunu belirtti ve şunları yazdı:

"Ancak Gazete Duvar’ın da aralarında bulunduğu internet medyasını geçen yıldan bu yana açıkça sabote eden, yayına devam edebilmesini ve dolayısıyla halkın haber alma hakkını engelleyen Google’ın algoritmasındaki yeni uygulamaları bu kararın alınmasına neden oldu."

Başta ekonomiyle ilgili sıkıntılar olmak üzere yaşanan diğer sorunlara da dikkat çeken Avşar, şöyle devam etti:

"Maalesef Gazete Duvar için bu sorunun yanıtı olumsuz oldu. Artan maliyetler, enflasyonist ekonomi ve hayat pahalılığı ile birlikte internet medyasının geleceği üzerinde kara bulutların toplanmasına neden olan bu yeni durum sadece Google için değil diğer küresel teknoloji şirketlerinin de uygulamalarını şekillendiriyor. Umarız yakın dönemde hem ülkemizde hem de global kanallarda yapılacak düzenlemelerle bir çözüm üretilebilir."

Kurumda yer alan bütün gazetecilere, yazarlara ve akademisyenlere teşekkür eden Barış Avşar, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Şimdi gazetecilikteki bir serüveni tamamlama ve vedalaşma zamanı. Ancak biliyoruz ki hakikati arama çabası hep devam edecek. Gazete Duvar da o çaba içerisinde bıraktıkları ile her zaman hatırlanacak..."