Gazete Pencere: Ali Yerlikaya makam odasını topladı, yerine gelecek isim belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önceki akşam İçişleri Bakanlığı’ndaki makamına giderek eşyalarını topladığı iddia edildi.

Gazete Pencere'nin haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesine ilişkin kulislerde kabine değişikliğinin ele alındığı konuşuluyor.

Yerlikaya’nın önceki akşam İçişleri Bakanlığı’ndaki makamına giderek eşyalarını toplattığı öne sürüldü.

Hem Yerlikaya’nın makamını toplattığı iddiası hem de Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesi kulisleri hareketlendirirken, yeni İçişleri Bakanı olarak anılan ismin ise İstanbul Valisi Davut Gül olduğu belirtiliyor.

Yerlikaya gibi Gül de atanması halinde İstanbul Valiliği görevinin ardından İçişleri Bakanı olacak.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Ocak tarihli MHP TBMM Grup Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya isim vermeden tepki göstermişti.

Yalova'daki 3 polis memurunun yaşamını yitirdiği IŞİD operasyonu ile ilgili konuşan Bahçeli, "Yalova’da etkisiz hale getirilen DEAŞ’lı teröristlerin akıbeti herkese de ders ve ibret olsun. Son olarak, bu DEAŞ’lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır. Böylesi düşüncesiz ve her yöne çekilebilecek mahsurlu değerlendirmelerden özenle kaçınılmasını temenni ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum" demişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki IŞİD operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır" açıklamasını yapmıştı.