Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında tutukluluğa devam kararı
Abdurrahman Gök'un Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı dava 5 Aralık'a ertelendi. Gök'ün tutukluğuna devam kararı verildi.
Diyarbakır'da 25 Nisan’da yapılan ev baskınında gözaltına alınarak tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök hakkında tutukluluğa devam kararı verilerek dava 5 Aralık tarihine ertelendi.
Evrensel'in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan’da gözaltına alınarak, tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Abdurrahman Gök yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuluyor.
Gök hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianame Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Savcı, Gök’ün tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme, tanığın dinlenmesine ve Abdurrahman Gök’ün tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma 5 Aralık'a ertelendi.