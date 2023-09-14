Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında tutukluluğa devam kararı

Abdurrahman Gök'un Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı dava 5 Aralık'a ertelendi. Gök'ün tutukluğuna devam kararı verildi.

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