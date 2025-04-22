Gazeteci Abdurrahman Gök’ün yargılandığı dava ertelendi
Gazeteci Abdurrahman Gök’ün “örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamalarıyla yargılandığı dava 11 Eylül 2025’e ertelendi.
Mezopotamya Ajansı editörü Abdurrahman Gök’ün “örgüt üyeliği” ve “propaganda” iddialarıyla yargılandığı davanın 7. duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada söz alan Abdurrahman Gök, gazetecilik faaliyetlerine engel olduğu için yurtdışı yasağının kaldırılmasını istedi.
Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti adlı kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı 11 Eylül 2025'e erteledi.
Duruşmada söz alan Abdurrahman Gök, gazetecilik faaliyetlerine engel olduğu için yurtdışı yasağının kaldırılmasını istedi— Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) April 22, 2025
Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti adlı kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı 11 Eylül 2025'e erteledi
Gök, mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek 225 gün tutuklu kalmıştı.