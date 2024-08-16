Gazeteci ailesine saldırı

Haber Merkezi

Bianet editörü Ruken Tuncel’in ailesi İstanbul Beylikdüzü’ndeki evlerinde 2023 yılında komşuları tarafından saldırıya uğramıştı. Aynı kişiler ikinci kez Tuncel’in ailesine saldırıda bulundu. “Ermeni dölleri”, “Biz Türküz. Ne işiniz var burada? Vatan hainleri” ve “Teröristler” gibi ifadeler ile saldırıya uğrayan Tuncel’in kız kardeşleri ve annesi darbedildi. Erkek kardeşi ise annesi ve kız kardeşlerinin darp raporunu almak için gittiği Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde saldırıya uğradı.

Irkçı saldırıya ilişkin Tuncel’in avukatı Halil Yılmaz, Beylikdüzü Orhan Şahin Polis Merkezi’ne giderek saldırgan, Asiye Yiğiter, Makbule Yiğiter ve Orhan Yiğiter hakkında şikayetçi oldu. Saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Tuncel, “Saldırırken söylenenler olayın ne olduğunu açıkça gösteriyor. Apaçık ırkçı bir saldırı"dedi.