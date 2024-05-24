Gazeteci Alican Uludağ'a Sinan Ateş soruşturması: İfade vermeye çağrıldı
Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş soruşturması sanığı Serdar Öktem’in şikayeti üzerine ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.
Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının tutuklu sanığı Serdar Öktem’in şikayeti üzerine ifade vermeye çağrıldı.
Haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Uludağ, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Uludağ, şu ifadeleri kullandı:
“Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem'in şikayeti üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırıyorlar. Öktem'in, şikayetinde TCK'da yazmadığı madde kalmamış neredeyse.”
Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem'in şikayeti uzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırıyorlar. Öktem'in, şikayetinde TCK'da yazmadığı madde kalmamış neredeyse.— Alican Uludağ (@alicanuludag) May 24, 2024