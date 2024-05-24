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Gazeteci Alican Uludağ'a Sinan Ateş soruşturması: İfade vermeye çağrıldı

Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş soruşturması sanığı Serdar Öktem’in şikayeti üzerine ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Medya
  • 24.05.2024 15:12
  • Giriş: 24.05.2024 15:12
  • Güncelleme: 24.05.2024 15:15
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Alican Uludağ'a Sinan Ateş soruşturması: İfade vermeye çağrıldı

Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının tutuklu sanığı Serdar Öktem’in şikayeti üzerine ifade vermeye çağrıldı.

Haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Uludağ, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

“Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem'in şikayeti üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı.  İfadeye çağırıyorlar. Öktem'in, şikayetinde TCK'da yazmadığı madde kalmamış neredeyse.”

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