Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Uludağ'ın “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” ve “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamalarıyla Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

YARIN SAVCILIĞA ÇIKACAK

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alican Uludağ isimli şahsın '@alicanuludağ' rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."