Gazeteci Alican Uludağ hakkında tutuklama talebi!

DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ, dün sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ankara'dan İstanbul'a getirilen Uludağ, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın, savcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara’da dün gözaltına alınarak İstanbul’a sevk edilen gazeteci Alican Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Uludağ'ın savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Uludağ, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"ULUDAĞ'IN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"Basın meslek örgütleri, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.



Açıklamada, "Bizler meslektaşımız, Gazeteci Alican Uludağ’ın daha fazla vakit geçirilmeden derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Meslektaşları olarak yanındayız" denildi.



Açıklamanın tamamı şöyle:



"Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltında tutulmaktadır. Son aylarda mesleğimizin kriminalize edilmesi furyasının son hedefi meslektaşımız olmuştur.



Basın meslek örgütleri, meslektaşları olarak biliyor ve kefiliz ki Alican Uludağ, gazetecidir. Geçmişte çağrıldığında ifade vermeye gitmiş, hiçbir soruşturmadan kaçmamıştır. Hal böyle iken meslektaşımızın evine onlarca polis ile gidilmesi, çocuklarının gözü önünde üzerini değiştirmesine dahi izin verilmemesi, savcılık açıklamasında sanki kaçıyormuş da yakalanmış gibi kullanılan ifadeler asla kabul edilemez.



Gazetecilere yönelik keyfi ve hukuksuz adımlar ile artık haber “yanıltıcı bilgi” yani suç; kişisel yorumlar ise hakaret kapsamında değerlendirilmekte ve tüm meslektaşlarımız hedef alınarak gözdağı verilmektedir. Unutulmasın ki her hesaplaşma algısı yaratan keyfi



Basın ve ifade özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri suçlu göstermekten, yargı sopası ile haberlerin hedef alınmasından vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz.



Bizler meslektaşımız, Gazeteci Alican Uludağ’ın daha fazla vakit geçirilmeden derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Meslektaşları olarak yanındayız.



Söylemekten bıkmayacağız: Gazetecilik Suç Değildir!"



Açıklamada imzası olan meslek örgütleri şöyle:



Basın Konseyi

Basın-İş (DİSK)

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Diplomasi Muhabirleri Derneği

Ekonomi Muhabirleri Derneği

Gazeteciler Cemiyeti

Haber-Sen (KESK)

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Parlamento Muhabirleri Derneği

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Türkiye Gazeteciler Sendikası



Basın meslek örgütleri, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.Açıklamada, "Bizler meslektaşımız, Gazeteci Alican Uludağ’ın daha fazla vakit geçirilmeden derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Meslektaşları olarak yanındayız" denildi.Açıklamanın tamamı şöyle:"Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltında tutulmaktadır. Son aylarda mesleğimizin kriminalize edilmesi furyasının son hedefi meslektaşımız olmuştur.Basın meslek örgütleri, meslektaşları olarak biliyor ve kefiliz ki Alican Uludağ, gazetecidir. Geçmişte çağrıldığında ifade vermeye gitmiş, hiçbir soruşturmadan kaçmamıştır. Hal böyle iken meslektaşımızın evine onlarca polis ile gidilmesi, çocuklarının gözü önünde üzerini değiştirmesine dahi izin verilmemesi, savcılık açıklamasında sanki kaçıyormuş da yakalanmış gibi kullanılan ifadeler asla kabul edilemez.Gazetecilere yönelik keyfi ve hukuksuz adımlar ile artık haber “yanıltıcı bilgi” yani suç; kişisel yorumlar ise hakaret kapsamında değerlendirilmekte ve tüm meslektaşlarımız hedef alınarak gözdağı verilmektedir. Unutulmasın ki her hesaplaşma algısı yaratan keyfi gözaltı halkın haber alma hakkına da bir müdahaledir.Basın ve ifade özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri suçlu göstermekten, yargı sopası ile haberlerin hedef alınmasından vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz.Bizler meslektaşımız, Gazeteci Alican Uludağ’ın daha fazla vakit geçirilmeden derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Meslektaşları olarak yanındayız.Söylemekten bıkmayacağız: Gazetecilik Suç Değildir!"Açıklamada imzası olan meslek örgütleri şöyle:Basın KonseyiBasın-İş (DİSK)Çağdaş Gazeteciler DerneğiDiplomasi Muhabirleri DerneğiEkonomi Muhabirleri DerneğiGazeteciler CemiyetiHaber-Sen (KESK)İzmir Gazeteciler CemiyetiMedya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)Parlamento Muhabirleri DerneğiTürkiye Gazeteciler CemiyetiTürkiye Gazeteciler Sendikası