Gazeteci Alican Uludağ'ın Ankara'ya sevk edileceği iddiası yalanlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara’daki evinden gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen ve tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Alican Uludağ'ın Ankara'ya sevk edileceği iddia edilmişti.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın aktardığına göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddiaları yalanladı. Yapılan bilgilendirmede, “Mevcut durumda Alican Uludağ hakkında iller arası nakle ilişkin herhangi bir yazılı talimatın bulunmadığı tespit edilmiştir. Uludağ aynı kampüs içerisinde bulunan bir ceza infaz kurumundan diğerine kurum içi nakledilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı. Ankara’da ikamet eden Uludağ, evinden gözaltına alınarak İstanbul’a götürülmüştü.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 20 Şubat’ta Uludağ’ın “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına karar vermişti. Ankara’da yaşayan bir gazetecinin İstanbul’a götürülmesi ise hukukçular ve meslek örgütleri tarafından eleştirilmişti.