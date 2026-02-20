Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki yağdı

Gazeteci Alican Uludağ, “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Uludağ, tutuklama kararının ardından Metris Cezaevi'ne götürüldü.

Uludağ'ın tutuklanmasına siyasetçiler, gazeteciler ve sendikalardan tepki yağdı.

Alican Uludağ'ın çalıştığı Deutsche Welle'nin (DW) Genel Müdürü Barbara Massing, "Bir gazetecinin 30 polisle ağır suçlu muamelesi yapılarak gözaltına alınması, açık bir gözdağıdır ve hükümetin basın özgürlüğünü ne kadar baskıladığını göstermektedir" açıklamasını yaptı.

"ALİCAN ULUDAĞ SUSMAYACAK!"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uludağ'ın, hakkında tutuklama kararı verilen duruşmada kullandığı sözlerle karara tepki gösterdi.

"Alican Uludağ susmayacak!" diyen TGS'nin açıklamasında "Uludağ'ın mahkeme kapısındaki sözlerini tekrarlayarak gazetecilikte ısrar ediyoruz!" ifadeleri kullandı.

Uludağ'ın mahkeme kapısındaki sözlerini tekrarlayarak gazetecilikte ısrar ediyoruz!#Susmuyoruz…

Uludağ gözaltına alındığı sırada açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ise "Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik tüm baskılara karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ise "Bu tutuklamayı kabul etmiyoruz" dedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, meslektaşının tutuklanmasına "Sadece yaptığı gazetecilik iktidar içindeki güç odaklarını rahatsız ettiği için Alican Uludağ'ın iki çocuğu bu gece babasından uzakta uyuyacak" sözleriyle tepki gösterdi.

"GAZETECİLİK BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI"

Murat Ağırel, "Gazetecilik suç değildir" derken Timur Soykan ise "Gazetecilik bir kez daha tutuklandı. Alican Uludağ gerçekleri halka ulaştırmasın diye cezaevine atıldı. Bu karanlık halkın haber alma hakkını da gasp ediyor" ifadelerini kullandı.

Gazetecilik bir kez daha tutuklandı. Alican Uludağ gerçekleri halka ulaştırmasın diye cezaevine atıldı. Bu karanlık halkın haber alma hakkını da gasp ediyor. #GazetecilikSuçDeğildir

Alican Uludağ için "Dünyanın en zarif, en çalışkan, en dürüst insanlarından, Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden biri" diyen gazeteci Gökçer Tahincioğlu ise "Kaçma şüphesinin kaynağı nedir? Tamamen soyut, matbu suçlamalar" paylaşımını yaptı.

"HABERLERİNİ YALANLAYAMAYANLAR ADETA ONDAN İNTİKAM ALIYOR"

Bahadır Özgür ise, "Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı. Belgeli haberleri, yargı bürokrasisini ve Saray'ı uzun süredir rahatsız ediyordu. Haberlerini yalanlayamayanlar adeta ondan intikam alıyor!" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Uludağ'ın tutuklanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklama tedbirine başvurulması istisnai olmalı; ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı titizlikle gözetilmelidir. Hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Gazeteci Alican Uludağ, Ankara'da ikamet etmekte; suçlama konusu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarını da Ankara'dan yapmaktadır. Buna rağmen sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve tutuklama kararı verilmesi, yetki, usul ve ölçülülük…

Alican Uludağ dün akşam gözaltına alındığı sırada paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Alican Uludağ’ı evinden, küçük çocuklarının gözü önünde, kıyafetlerini bile değiştirmesine müsaade etmeden alıp götürmek, zorbalıktır!" demişti.

"İKTİDARIN HOŞUNA GİTMEYEN SÖZ CEZALANDIRILIYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Uludağ'ın tutuklanmasının 'basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale' olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Yargıtay kararına dayanarak yapılan bir haberin ve siyasal eleştirilerin 'dezenformasyon' ya da 'hakaret' kapsamına sokulması, iktidarın hoşuna gitmeyen sözün cezalandırıldığını bir kez daha göstermiştir. Bir gazetecinin görevi kamuyu bilgilendirmektir. Yargıdaki tartışmalı kararları, IŞİD gibi toplumun vicdanını yaralayan dosyaları ya da siyasal müdahale iddialarını haberleştirmek suç değildir."

"İKTİDARIN ZULMÜNE UĞRAYARAK TUTUKLANDI"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da Alican Uludağ'ın tutuklanmasına 'sadece halka karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için iktidarın zulmüne uğrayarak tutuklandı' sözleriyle tepki gösterdi. Baş, "Özgür basın faaliyetine tahammülü olmayan, adaletin terazisini ikballeri uğruna kıran kim varsa hesap gününün er ya da geç geleceğini aklından çıkarmamalı. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.