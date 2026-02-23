Giriş / Abone Ol
Gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın avukatları, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği tutuklama kararına itiraz etti. Dilekçede, tutuklama kararının Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olduğu savunuldu.

  • 23.02.2026 17:23
Kaynak: ANKA
