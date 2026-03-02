Gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

DW Türkçe Ankara muhabiri Alican Uludağ hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.ç

Uludağ'ın avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede Uludağ'ın tutukluluğuna itirazda bulunmuştu. Dilekçede, Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

Uludağ'ın tutukluluğuna yönelik 23 Şubat’ta yapılan itiraz reddedildi.

27 Şubat’ta verilen ret kararının henüz avukatlara tebliğ edilmediği aktarıldı.

İtirazın gerekçesini henüz bilmediklerine dikkat çeken Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.

