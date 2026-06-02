Gazeteci Altan Sancar'dan Atakan Sönmez hakkında iddia: "Cumhuriyet Gazetesi'nin gelirlerini zimmetine geçirmiş"

CHP'de genel başkanlık seçimini kaybettikten 3 yıl sonra mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla tekrar genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez hakkında bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Altan Sancar, 30 Mayıs'ta YouTube kanalında "Kılıçdaroğlu’nun Konuşması Nerede Hazırlandı?" başlığıyla paylaştığı videoda Atakan Sönmez'in 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi gelirlerini farklı bir banka hesabına yönlendirip oradan da kendi hesabına geçirdiğini iddia etti.

Sancar, Cumhuriyet Gazetesi'nin gazetecilerinin tutuklu bulunduğu ve maddi zorluklar yaşadığı bir dönemde ortaya çıkan işlemlerin ardından Sönmez'in Kod 29 (işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarıldığını) ile işten çıkarıldığını ifade etti. Sancar, Sönmez hakkındaki iddiayı şu ifadeleri aktardı:

"CUMHURİYET GAZETESİ AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORKEN ELDE EDİLEN GELİRLER ZİMMETE GEÇİRİLMİŞ"

"Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinin gelirlerini farklı bir banka hesabına yönlendirdiği ve bu banka hesabından gelen bu gelirleri kendisine aktardığı ortaya çıktı. 2017 yılından bahsediyorum.

Ve sonra Cumhuriyet Gazetesi yönetimi bunun farkına varıyor. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin gazetecileri tutukluyken, Cumhuriyet Gazetesi ayakta kalmaya çalışıyorken, maddi gelir bulmaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyorken internet sitesinden elde edilen gelirler zimmete geçirilmiş.

Daha sonra da bu Cumhuriyet Gazetesi yönetimi bunu tespit ediyor. Tespit ettikten sonra da bu kişiyi Kod 29 ile -o zaman Kod 29 şimdi Kod 25B- işten çıkarıyor. Peki bu isim şimdi nerede? Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı. Bize ahlaktan bahsedenlere bakın."