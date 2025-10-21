Gazeteci Asuman Aranca'ya 10 ay hapis cezası: Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporunu haberleştirdiği gerekçesiyle T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında "gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan davanın 4. duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savcı, önceki celse verdiği esas hakkındaki görüşünü tekrarladı ve Aranca'nın "gizliliğin ihlali" suçlamasından cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Aranca, “Savcılık makamı raporun tamamının yayımlandığını iddia ediyor. Habere konu rapor 900 sayfa. Şahısla ilgili kısmı ise 400 sayfadan ibarettir. Bu raporun tamamının yayınlanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, gazeteci Asuman Aranca'ya 'gizliliğin ihlali' suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.