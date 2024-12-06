Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, 2 Ekim 2023'te Halk TV’de yayınlanan programında, İçişleri Bakanlığı'na PKK tarafından düzenlenen saldırısıyla ilgili haberi yorumlarken kullandığı ifadeler nedeniyle dava açıldı.

Arslan hakkında, "terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Gazeteci Arslan hakkındaki iddianamede, programdaki sözleriyle ilgili “Bu söylemin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu” öne sürüldü.

ARSLAN'IN İFADESİ

Ayşenur Arslan ise İddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaya konu olan sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast ettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu; zira, son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına sindirme mesajı veriyor olabilir diye düşündüm. Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğum gibi burada da lanetliyorum.”

CELAL ÜLGEN'DEN AÇIKLAMA

Usta gazeteci Ayşenur Arslan’ın avukatı Celal Ülgen, B Yüzü’ne yaptığı açıklamada, Arslan hakkında suçu ve suçluyu övmekten iddianame düzenlenseydi asliye cezada yargılama olacağını belirtterek, şunları kaydetti:

“Siyasi İktidar bir yandan yumuşama politikası izlerken diğer yandan bir yasa tasarısı içinde TCK 339. maddeden sonra gelen maddeye ‘etki ajanlığı’ niteliğinde bazı fiillere önemli cezalar getiriyor. Bu iki tavır birlikte doğru olamayacağına göre birinin elbette yanlış olması gerekir. Çok aramaya gerek yok. Yeni bir ceza yaptırımı getiren yeni tip casusluk kurumunun yanında olmak mümkün değil.”