Gazeteci Bahadır Özgür'e dava açıldı: 2 yıla kadar hapis isteniyor
Gazeteci Bahadır Özgür'e, iki sene önce Mudanya Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı. Özgür hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Gazeteci Bahadır Özgür hakkında 2 Ekim 2022'de Mudanya Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşma nedeniyle Mudanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve yargı organlarını aşağılamak' suçlamasıyla dava açıldı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Özgür hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ceza davasını açtı.
Bahadır Özgür, yaklaşık 1 buçuk sene önce TİP Milletvekili Ahmet Şık ile beraber Mudanya Kitap Fuarı’nda söyleşiye katılmıştı.
Özgür; Timur Soykan, Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ile beraber kaleme aldıkları, “Duvar: Sedat Peker’in İtiraf, İfşa ve İddiaları” başlıklı kitabının içeriğine dair konuşmuştu.