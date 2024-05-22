Gazeteci Bahadır Özgür'e dava açıldı: 2 yıla kadar hapis isteniyor

Gazeteci Bahadır Özgür'e, iki sene önce Mudanya Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı. Özgür hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Medya 22.05.2024 14:02 Giriş: 22.05.2024 14:02

Güncelleme: 22.05.2024 14:13 Kaynak: Haber Merkezi

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