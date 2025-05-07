Gazeteci Barış Pehlivan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkemenin karar metnini paylaşan Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir kelimesi yalanlanamayan yazımı, yazının aktörü savcının mesai arkadaşları yargıladı" dedi.

Pehlivan, söz konusu haberde konuştuğu savcının daha önce AKP Şehitkamil İlçe Başkanı olduğunu, bu görev sırasında trafikte tartıştığı bir kişiyi silahla yaraladığını ve 15 Temmuz’da KHK ile kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği'nin 31 Mart 2016'ya kadar üyesi olduğunu belirtti.

Bu savcının kendisi hakkındaki şikâyeti nedeniyle hapis cezası aldığını vurgulayan Pehlivan, "Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum. Bugünün yargı sisteminde bu bu haklı sorumun bir anlamı olmadığını da biliyorum" dedi.

Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde: