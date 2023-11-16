Gazeteci Barış Pehlivan hakim karşısında
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan, bugün hakim karşısına çıkacak.
Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan’ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.
Pehlivan, açık cezaevinden aldığı yasal izniyle duruşmaya katılacak.
Pehlivan'ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alınmıştı.
Geçtiğimiz gün Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikâyetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirmişti.
Aydıner’in şikâyetinin geri çekmesinin ardından Pehlivan'ın tahliye yolu açılmıştı.