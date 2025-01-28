Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

Gazeteci yazar Barış Pehlivan gözaltına alındı.

Hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan gazeteci yazar Barış Pehlivan, gözaltına alındı.

Pehlivan'ın Halk TV'de bulunduğu sırada gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu gelişmeyi Barış Terkoğlu ile İsmail Saymaz sosyal medyadan duyurdu.

Terkoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostum, kardeşim, yoldaşım Barış Pehlivan az önce Halk Tv binasına gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Barış Pehlivan gazetecilik yapmanın, hukuk devletini savunmanın, Cumhuriyet’e sahip çıkmanın bedelini daha önce de ödedi. Hep dik durdu. Yine öyle olacak."

İsmail Saymaz ise "Gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı" dedi.

SERHAN ASKER VE SEDA SELEK DE GÖZALTINA ALINDI

Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in de Pehlivan ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Gelişmeyi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Mahiroğlu şunları kaydetti:

"Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Barış Pehlivan, bu akşam Kayda Geçsin programına hazırlanırken, Halk TV binasından gözaltına alındı. Bu ülke çok şey yaşadı, çok ağır dönemlerden geçti; her defasında güçlenerek çıktı, yoluna devam etti. Bu sefer de öyle olacak. Hiçbir yaptırım Türk halkının asırlardan beri süregelen özgürlük aşkının önüne geçemedi, geçemez."

Öte yandan Serhan Asker'in ardından Halk TV sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıklamıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayımlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vermişti.

Konuyla ilgili, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayımladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği iddiasıyla Barış Pehlivan ve Halk TV yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.