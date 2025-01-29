Gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alındı.

Pehlivan'ın ardından programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Pehlivan ve Selek'in ifade işlemleri tamamlandı. Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri dün tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker bu sabah adliyeye sevk edildi.

Serhan Asker'in Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla verdiği ifade sona erdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıklamıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayımlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vermişti.

Konuyla ilgili, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayımladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği iddiasıyla Barış Pehlivan ve Halk TV yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.