Gazeteci Barış Pehlivan, yargılandığı davanın duruşması başladı

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren ve denetimli serbestlik hakkından yararlanmasına izin verilmeyen Barış Pehlivan, tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izin alarak geldiği Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Pehlivan, "Üç aydır hukuksuz bir sürecin içindeyim. Umarım o sürecin bittiğine tanık olacağız" dedi.

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Cumhuriyet’teki yazısı gerekçe gösterilerek hakkında açılan dava nedeniyle tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan, hakim karşısında çıktı. Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan Pehlivan, hakkında devam eden davanın duruşması için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi. Duruşmaya, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP eski Milletvekilleri Ali Şeker ve Gürsel Tekin, Süleyman Çelebi Kadir Gökmenöğüt ve çok sayıda gazeteci katılıyor. Dokuz8 Haber'in aktardığı bilgiye göre, Pehlivan, duruşma öncesi "Açık Cezaevi’nden izin alıp bu duruşma için geldim. Üç aydır hukuksuz bir sürecin içindeyim. Umarım o sürecin bittiğine tanık olacağız. Herkese çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine konulan Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkı kullandırılmayarak 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuluyor. Gazeteciler hâkim karşısında Diyarbakır'da 18 gazeteci hakim karşısında