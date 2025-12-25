Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu saat 16.00 sularında "halkı yanıltıcı bilgi alenen yaymak" suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Terkoğlu gözaltına alındığı sırada yanında bulunan Murat Ağırel, Terkoğlu'nun doğrudan adliyeye götürüldüğünü belirtti.

Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyururken gözaltı gerekçesinin ise dün Onlar TV'de yayınlanan bir video olduğunu yazdı.

Pehlivan, "Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar" dedi.

Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu.

Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar.

Bunu… — Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 25, 2025

Barış Terkoğlu, dün Onlar TV'de bir video yayınlamış ve “Neden kullanıcılara uyuşturucu operasyonu yapılıyor da daha yukarılara gitmiyor” sorusunu anlamak için bazı kaynaklarıyla konuştuğunu aktarmıştı.

TERKOĞLU NE ANLATMIŞTI?

Terkoğlu, edindiği özel bir haberi ise videosunun sonunda şöyle anlatmıştı:

"Sıkça bir mekan ismi geçiyor: Kütüphane. Burası Etiler'de bulunan özel bir eğlence mekanı. Bu mekanı da İçişleri Bakanlığı kaynaklarına sordum. Bu mekanda zaman zaman operasyon yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını söylediler. Bu mekanın işletmecisinin de ifadesi alınmıştı. Bu tarama sırasında içeri giren polisler bir kişiyle karşılaşıyorlar. Bu kişi, aranamayacağını söylüyor ve kimliğini çıkartarak savcı olduğunu belirtiyor. Polis bu olayı görünce çok şaşırıyor ve bu nedenle tarama işlemini başlatan savcıya bu durumu iletiyorlar."

Terkoğlu, söz konusu videonun ardından kendisine ulaşan yargı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, polisin karşılaştığı savcı ile ilgili tutanak tutulup HSK’ye bildirildiğini de ifade etmişti.

