Gazeteci Barış Terkoğlu yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu saat 16.00 sularında "halkı yanıltıcı bilgi alenen yaymak" suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Terkoğlu gözaltına alındığı sırada yanında bulunan Murat Ağırel, Terkoğlu'nun doğrudan adliyeye götürüldüğünü belirtti.

Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyururken gözaltı gerekçesinin ise dün Onlar TV'de yayınlanan bir video olduğunu yazdı.

Pehlivan, "Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar" dedi.

Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu.

Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar.

Barış Terkoğlu, dün Onlar TV'de bir video yayınlamış ve “Neden kullanıcılara uyuşturucu operasyonu yapılıyor da daha yukarılara gitmiyor” sorusunu anlamak için bazı kaynaklarıyla konuştuğunu aktarmıştı.

TERKOĞLU NE ANLATMIŞTI?

Terkoğlu, edindiği özel bir haberi ise videosunun sonunda şöyle anlatmıştı:

"Sıkça bir mekan ismi geçiyor: Kütüphane. Burası Etiler'de bulunan özel bir eğlence mekanı. Bu mekanı da İçişleri Bakanlığı kaynaklarına sordum. Bu mekanda zaman zaman operasyon yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını söylediler. Bu mekanın işletmecisinin de ifadesi alınmıştı. Bu tarama sırasında içeri giren polisler bir kişiyle karşılaşıyorlar. Bu kişi, aranamayacağını söylüyor ve kimliğini çıkartarak savcı olduğunu belirtiyor. Polis bu olayı görünce çok şaşırıyor ve bu nedenle tarama işlemini başlatan savcıya bu durumu iletiyorlar."

Terkoğlu, söz konusu videonun ardından kendisine ulaşan yargı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, polisin karşılaştığı savcı ile ilgili tutanak tutulup HSK’ye bildirildiğini de ifade etmişti.



SERBEST BIRAKILDI

Terkoğlu ifadesinin ardından "yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol" talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Terkoğlu'na paylaştığ video ve konuya ilişkin yapılan haberler soruldu. Terkoğlu ise şunları söyledi: "Videoyu ben paylaştım. Söz konusu video bana aittir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapmış, yaptığım haberi tamamen doğrulamış hatta bu konu ile ilgili HSK'ya bildirimde bulunduğunu söylemiş, benim verdiğim bilgilerden daha detaylı bilgiler sunmuştur. Ayrıca ben yukarıda bahsettiğim videoyu paylaştıktan sonra yine sosyal medya uygulamam üzerinden gördüğüm kadarı ile yapılan diğer haberler ile benim yapmış olduğum haberin doğru olduğunu teyit ettim. İsnat edilen yapmış olduğum paylaşımların içeriği hakkında herhangi bir yanıltıcı şeyler olmadığını düşünüyorum. Yapmış olduğum haberin arkasındayım yaptığım haber doğrudur. Tutuklama tedbirlerini kabul ediyorum adli kontrol talebim yoktur. Bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Terkoğlu yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

ÇGD'DEN TEPKİ

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Haberi yargılamaktan, haberi suç unsuru gibi göstermekten vazgeçin" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir meslektaşımız daha, sadece gazetecilik yaptığı için gözaltına alındı.

Haberi yargılamaktan, haberi suç unsuru gibi göstermekten vazgeçin!

Barış Terkoğlu bir an önce serbest bırakılmalıdır

#GazetecilikSuçDeğildir"

RSF'DEN TEPKİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Önderoğlu, "Artık gazetecilerin yakasından düşün! Barış Terkoğlu polis operasyonunda bir savcının ‘şüpheli’ varlığını gündeme getirdikten sonra gözaltına alındı. Haber alma hakkına yönelik, yıldırma amaçlı bu hukuksuzluğu kınıyor, Terkoğlu’nun bırakılmasını istiyoruz" dedi.