Gazeteci Batıhan’a 10 ay hapis cezası

Ülkede gazetecilere yönelik baskılar her geçen gün artmaya devam ediyor. 6 Şubat Maraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle Gazeteci Yüsra Batıhan’a 10 ay hapis cezası verildi. Batıhan’ın “halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme hükmün açıklanması geri bıraklmasına hükmetti.

Batıhan hakkında, depremlere dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ve HDP Kriz Koordinasyon verilerini paylaşması gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi, Batıhan üzerine atılı suçu işlediğini ve suçun işleniş şekli ve fiilin özelliklerini dikkate alarak 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezaya indirim yaparak 10 ay hapis cezasına karar kıldı.

Batıhan’ın avukatı, “Öncelikle suçun oluşması için gerçeğe aykırı bir haber olması gerekmektedir. İddianamedeki paylaşımlar gerçektir. Deprem zamanında organizasyonu AFAD yaptığı için el koyma olayı gerçekten olmuştur. Ayrıca deprem zamanında AFAD’ın uzun bir süre yargım götürmediği de gerçektir” savunmasını yaparak beraat talep etti.