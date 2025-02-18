Gazeteci Beritan Canözer'e hapis cezası verildi!

Gazeteci Beritan Canözer'e "örgüt propagandası" suçlamasıyla hapis cezası verildi.

MA'da yer alan habere göre, Canözer'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle yeniden yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Beritan Canözer katılmazken, avukatı Muharrem Erbey hazır bulundu.

Duruşmada, söz alan avukatı Erbey, "Bölgedeki gazetecilik faaliyeti suç sayılıyor. Soruşturmaya tabi tutuluyor, gözaltı gerekçesi yapılıyor. Hükümeti eleştiren, bölgedeki olayları haber yapan gazeteciler suçlu olarak görülüyor. Gazetecilik faaliyeti suç sayılıyor” dedi.

Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirten Erbey, müvekkilinin beraatını talep etti.

Mahkeme, daha önce "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla verilen ve "Hükmün Açıklanması Geriye Bırakılması" (HAGB) ile ertelenen 1 yıl 3 ay hapis cezası hükmünün açıklanmasına karar verdi.