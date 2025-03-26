Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Can Ataklı, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık 8 haftadır kameralar önüne çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili 'entübe edildi' iddiasını paylaşmıştı.

DMM YALANLAMIŞTI

Ataklı, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MHP'li kaynaklarının kendisine konuyla ilgili şunları anlattığını dile getirmişti: "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi."

Ataklı'nın bu iddiasına MHP'nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Ataklı'ya "Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!" diyerek sert bir yanıt vermişti.

Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirmişti.