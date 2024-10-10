Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası

Gazeteci Can Ataklı, YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada hayatını kaybeden askerin babasının açıklamalarına yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ataklı’nın avukatı müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Şikayetçi konumdaki sendika ve vakıf avukatları da Ataklı'nın toplumda kendisi gibi düşünmeyen kişileri sürekli olarak aşağıladığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğini iddia etti.

Savcının gazeteci Can Ataklı'nın cezalandırılmasına yönelik esas hakkındaki mütalaasının ardından müşteki avukatları Ataklı'nın cezalandırılması gerektiğini savundu. Ataklı'nın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin savunmasının alınması için süre talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ataklı hakkında önce bir yıl hapis cezası verdi ancak indirim maddelerini uyguladı, cezayı 10 ay hapse indirdi. Ataklı hakkındaki ceza ertelendi.

"BÖYLE BİR SUÇLAMA YARALAYICI BENİM İÇİN"

İlk duruşmaya katılan ve duruşma sonrasında gazetecilere konuşan Can Ataklı, suçlamalardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Davalar açılır, şikayetçi olunur. Ama böyle bir suçlama yaralayıcı benim için, hem de yapmadığım bir şey. Kasıtlı bir kampanyanın sonucu" demişti.