Gazeteci Cengiz Erdinç’e "Sansür yasası" davası

Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç hakkında “Halkı yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşmasının 7 Ocak 2025 tarihi olarak belirledi.

MLSA’dan Deniz Tekin’in haberine göre, Gazeteci Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Kasım 2023’de Balıkesir Ayvalık’taki evine baskın yapılarak, gözaltına alınmıştı. Erdinç, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme adli kontrol kararıyla 3 Kasım’da serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA GEREKÇESİ ‘AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMASI’

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdinç hakkında TCK 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianamede, internette “açık kaynak” adıyla yapılan araştırmasında tespit edilen bir yayında, Erdinç’in X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımların yer almasının tespit edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Erdinç’in 31 Ekim 2023’te X hebasından yaptığı ve iddianamede suç delili gösterilen iki paylaşımları şöyle: “Daha önce de yazdım, öncelikle MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor, 11 Aralık 2020 tarihinde MİT'te sınır aşanlarda dahil organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili" şeklinde,

İkincisi, en az iki aydan beri Ankara’da yedi sekiz savcının çalıştığı "operasyonların anası" diyebileceğimiz bir büyük hazırlık var. Bunu özellikle Bakırköy Adliyesi'ni işaret ederek defalarca telaffuz ettim, Bazı mali değerlere, icra dairelerine kadar uzanan bir soruşturma." şeklindeki paylaşımlar ile atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir.”

ERDİNÇ: PAYLAŞIMLARI KİTAPTAKİ BİLGİLERE DAYANARAK YAPTIM

Erdinç’in iddianamede yer alan ifadesinde, suçlama konusu yapılan paylaşımları Polat Safi isimli yazarın MİT Tarihi üzerine yazmış olduğu “Milli İstihbarat Teşkilatı (1826-2023)” isimli kitaptaki bilgilere dayanarak yaptığını, paylaşımlarda gerçeğe aykırı, yanıltıcı bir durumun almadığını söylediği kaydedildi. Erdinç, gazeteci olduğunu, bu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığını söyleyerek, suçlamaları reddettiği aktarıldı.

İddianamede, Erdinç’in “ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ile ilişkili olup, yapılma şekli itibariyle kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte paylaşım yapmak suretiyle” üzerine atılı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlediği savunuldu, bu suçtan yargılaması yapılarak cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Erdinç’in paylaşımlarındaki bilgilerin neden “dezenformasyon” suçunu oluşturduğuna dair somut bir bilgi yer almadı. Ayrıca, paylaşımlarda ismi geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konudaki bilgisine de yer verilmemesi dikkat çekti.

İLK DURUŞMA 7 OCAK’TA

İddianameyi kabul eden Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, dosya için yetkisizlik kararı vererek, Ayvalık’a gönderdi. İddianameyi kabul eden Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşmasının 7 Ocak 2025 tarihi olarak belirledi.